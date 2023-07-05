صعود تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مرحله مقدماتی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در قزاقستان، تیم ملی بانوان ایران امروز چهارشنبه به مصاف هند رفت و در سه گیم متوالی با نتایج ٢٥ بر ٢، ٢٥ بر ١٠ و ٢٥ بر ٤ موفق به شکست این تیم شد.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان که در دو دیدار ابتدایی خود تیم‌های کره جنوبی و قزاقستان را شکست داده بود، با کسب این برتری به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا روز پنجشنبه برگزاری می‌شود و طی آن تیم ملی بانوان ایران با تیم دوم گروه B دیدار می‌کند.