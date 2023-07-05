تدابیر ترافیکی جشن غدیر + اعلام مسیرهای جایگزین تردد/فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تدابیر ترافیکی مراسم جشن بزرگ عید غدیر و میهمانی ۱۰ کیلومتری گفت: به مناسبت عید بزرگ غدیر، مبارک‌ترین و بزرگترین واقعه تاریخی شیعیان، در نظر است جشن مهمانی در مرکز شهر تهران به میزبانی گروه‌های مردمی، هیئت‌ها، مساجد، تکایا، گروه‌های جهادی، مؤسسات قرآنی و فرهنگی و خدماتی و گروه‌های مختلف در خیابان آزادی و خیابان انقلاب حدفاصل میدان امام حسین (ع) از ساعت ۱۸۰۰ روز جمعه مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۱۴۰۲‬ با حضور اقشار مختلف مردمی تحت عنوان میهمانی ۱۰ کیلومتری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس و با توجه به حضور پرشور شهروندان محترم، اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی بمنظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم ضروری است و محدودیت‌های تردد و ترافیکی در نظر گرفته شده است.

حمیدی درباره محدودیت‌های تردد گفت: محدودیت‌های تردد مقطعی از ساعت ۲۲۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ اعمال می‌شود و تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین ممنوع است همچنین تردد اتوبوس‌های brt طول خیابان انقلاب و آزادی از مسیر عادی انجام خواهد شد و در کلیه تقاطع‌های طول خیابان آزادی و خیابان انقلاب به جهت برپایی موکب ها و تردد خودروهای سنگین به منظور انتقال تجهیزات و امکانات در صورت ضرورت اعمال محدودیت تردد مقطعی به عمل خواهد آمد.

رئیس پلیس راهور تهران درباره محدودیت‌های تردد کلی که از ساعت ۱۴۰۰ روز جمعه اعمال می‌شود اظهار کرد: خیابان آزادی از میدان آزادی تا میدان انقلاب، در ادامه خیابان انقلاب تا میدان امام حسین (ع)، جنوب به شمال بزرگراه نواب از میدان جمهوری تا خیابان آزادی و در ادامه شمال به جنوب خیابان توحید از میدان توحید تا خیابان آزادی، شمال به جنوب خیابان حافظ از کریمخان، خیابان‌های حبیب الهی و بلوار برادران شهید عزیزی از آخرین تقاطع به سمت جنوب تا خیابان آزادی، خیابان کارگر حدفاصل خیابان جمهوری تا بلوار کشاورز، خیابان‌های فردوسی و قرنی حدفاصل خیابان‌های جمهوری تا سمیه، خیابان ولیعصر (عج) حدفاصل خیابان جمهوری تا طالقانی و میدان ولی عصر (عج)، خیابان دماوند از بزرگراه امام علی (ع) به سمت شرق دارای محدودیت تردد هستند.

وی ادامه داد: همچنین خیابان‌های ضلع شمالی عمود بر خیابان انقلاب شامل خیابان استاد نجات الهی از سمیه به سمت جنوب، خیابان فلسطین، وصال شیرازی و خیابان قدس از طالقانی به سمت جنوب و خیابان ۱۶ آذر از بلوار کشاورز و پور سینا، خیابان شهید مدنی از بخشی فرد خیابان شریعتی از تقاطع سمیه، نامجو خواجه نصیر، خیابان ایرانشهر از تقاطع سمیه، کنار گذر خیابان سپاه به خیابان انقلاب، خیابان لاله زار از شهید قائدی نیز دارای محدودیت هستند.

سردار حمیدی گفت: علاوه بر مسیرهای گفته شده خیابان‌های ضلع جنوبی عمود بر خیابان انقلاب شامل خیابان‌های خارک از استاد شهریار، ابوریحان، رازی، دانشگاه، ۱۲ فروردین، فلسطین، منیری جاوید از لبافی نژاد به سمت شمال تا خیابان انقلاب، خیابان پارس از شهید تقوی، خیابان شهید مدنی از خیابان مازندران، خیابان روشندلان از میدان ابن سینا نیز با محدودیت تردد مواجه هستند.

رئیس پلیس راهور تهران گفت: در خیابان‌های ضلع شمالی عمود بر خیابان آزادی شامل خیابان‌های قریب شمالی، اسکندری شمالی از خیابان فرصت شیرازی به سمت خیابان آزادی، رودکی شمالی و خوش شمالی از خیابان نیایش تا آزادی با محدودیت تردد مواجه هستیم و خیابان‌های ضلع جنوبی عمود بر خیابان آزادی شامل خیابان‌های جمالزاده، نوفلاح، زارع، اوستا، ساسان به سمت خیابان آزادی، اسکندری جنوبی، رودکی جنوبی، خوش جنوبی از کلهر به سمت شمال تا خیابان آزادی، خیابان جیحون از بهنود به سمت شمال تا خیابان آزادی، خیابان آذربایجان از تقاطع قصرالدشت و کارون و خیابان‌های حیدرتاش، اسداللهی، شهیدان از دکتر هوشیار محدودیت دارند.

وی ممنوعیت‌های توقف را برشمرد و اذعان داشت: ممنوعیت توقف: (از ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵) در هر دو مسیر خیابان آزادی از میدان آزادی تا میدان انقلاب و در ادامه تا میدان امام حسین (ع) انجام خواهد شد.

وی به مسیرهای جایگزین نیز اشاره داشت و افزود: در مسیر شمالی - جنوبی بزرگراه امام علی (ع).- شمال به جنوب خیابان مفتح- تونل توحید - زیر گذر استاد معین.- پل چوبی- بزرگراه محمد علی جناح و بزرگراه سعیدی در مسیر شرقی – غربی در ضلع شمال خیابان طالقانی، بلوار کشاورز، خیابان ستارخان، در ضلع جنوب خیابان آذربایجان، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان مولوی به عنوان مسیرهای جایگزین انتخاب شده اند.

سردار حمیدی درباره محل‌های مجاز پارک خودرو به صورت مورب اظهار داشت: رینگ داخلی میدان آزادی، خیابان رحمانی و بزرگراه لشگری.خیابان‌های صالحی، تیموری، اردبیل، پرچم، خیابان‌های استاد معین، آذربایجان، جمهوری، توحید حدفاصل نصرت تا میدان توحید، بزرگراه نواب از میدان جمهوری اسلامی تا خیابان کلهر برای پارک خودرو پیش بینی شده اند.

رئیس پلیس راهور تهران در خصوص نحوه حضور در مراسم توسط حمل و نقل عمومی گفت: ۱۳ مسیر زیر برای استفاده از تاکسی در نظر گرفته شده است که شامل خیابان دماوند حدفاصل بزرگراه امام علی (ع) تا میدان امام حسین (ع)، خیابان مدنی از بخشی فرد تا میدان امام حسین (ع)، خیابان شریعتی از سه راه طالقانی تا خیابان انقلاب، خیابان سپهبد قرنی از خیابان طالقانی تا قبل از میدان فردوسی، خیابان فردوسی حدفاصل چهارراه استانبول تا قبل از میدان فردوسی، خیابان حافظ از تقاطع کریمخان تا زیر پل کالج، خیابان ولیعصر از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان انقلاب، خیابان ولیعصر (عج) از تقاطع جمهوری اسلامی تا تقاطع خیابان انقلاب، خیابان کارگر حدفاصل تقاطع فاطمی تا تقاطع نصرت، خیابان کارگر جنوبی از تقاطع جمهوری اسلامی تا قبل از میدان انقلاب، خیابان توحید از میدان توحید تا تقاطع فرصت، میدان تیموری، خیابان صالحی، خیابان اکبری، تقاطع خیابان آزادی است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۶ مسیر برای توقف و چینش اتوبوس‌های شرکت نیز هماهنگ شده که شامل خیابان دماوند غرب به شرق از خیابان منتظری، خیابان پیروزی غرب به شرق از میدان شهدا تا قبل از خیابان شکوفه، جنوب به شمال خیابان سپهبد قرنی از ۱۰۰ متر بالاتر از تقاطع انقلاب، شمال به جنوب فردوسی از میدان فردوسی، خیابان ولیعصر (عج) جنوب به شمال از خیابان جمهوری اسلامی تا قبل از میدان فردوسی، شمال به جنوب خیابان ولیعصر (عج) از ۱۰۰ متر پایین‌تر از تقاطع انقلاب، خیابان کارگر جنوب به شمال از از خیابان فرصت به شمال، خیابان کارگر شمال به جنوب از ۱۰۰ متر پایین‌تر از میدان انقلاب، جنوب به شمال نواب قبل از میدان توحید، شمال به جنوب بزرگراه چمران قبل از میدان توحید، بزرگراه یادگار امام (ره) از خیابان آزادی به شمال، بزرگراه یادگار امام (ره) از خیابان آزادی به جنوب، جنوب به شمال خیابان اکبری، شمال به جنوب خیابان استاد معین، خیابان معراج به سمت شرق و پایانه آزادی است.

سردار حمیدی گفت: همچنین ۱۰ ایستگاه مترو نزدیک به برگزاری مراسم نیز برای انتقال و تردد شهروندان در نظر گرفته شده است که شامل ۱۰ ایستگاه مترو شامل ایستگاههای استاد معین، دکتر حبیب الله، شادمان، توحید، میدان انقلاب، تئاتر شهر، فردوسی، دروازه دولت، دروازه شمیران، میدان امام حسین (ع) هستند.

وی گفت: با توجه به افزایش زمان خدمات رسانی اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو تا پایان مراسم به شهروندان تا پایان مراسم، جهت شرکت در مراسم جشن بزرگ عید غدیر (میهمانی ۱۰ کیلومتری) و بمنظور راحتی در ترددهای خود حتماً از حمل و نقل عمومی گسترده و وسیع در نظر گرفته شده برای حضور در این جشن بخصوص از مترو استفاده کنند.