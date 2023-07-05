برگزاری کنکور سراسری در ۱۶ حوزه امتحانی سرپل ذهاب

علی صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز و فردا پنجشنبه پانزدهم تیرماه آزمون کنکور سراسری همزمان با سراسر کشور در شهرستان سرپل ذهاب برگزار می‌شود.

وی افزود: ۱۶ حوزه امتحانی که چهار حوزه آن مربوطه به دانشگاه پیام نور و ۱۲ حوزه مربوط به آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب است مهیا برگزاری این آزمون مهم است.

رئیس آموزش و پرورش سرپل ذهاب تصریح کرد: مجموعاً یک هزار و ۸۲۷ نفر شرکت کننده دختر و پسر در این آزمون سراسری با هم به رقابت می‌پردازند.

صفری گفت: داوطلبان مداد، پاک کن و تراش، کارت شناسایی با همراه داشته باشند و از آوردن ساعت، موبایل و خوراکی خودداری کنند، در صورت مشاهده تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: داوطلبان در رشته‌های علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و زبان خارجه و هنر با هم به رقابت می‌پردازند.

صفری گفت: والدین و دانش آموزان نیز نقش مهمی در برگزاری هرچه بهتر آزمون دارند و باید از تجمع درب حوزه‌های برگزاری خودداری کنند و از انتقال استرس به فرزندان خود بپرهیزند تا بتوانیم یک آزمون با آرامش در شهرستان داشته باشیم.