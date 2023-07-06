حمله جوان قداره کش به ماشین پلیس در شهرک گلستان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۳ بعد از ظهر چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ مرد جوان که با تی شرت سفید، از مقابل یک قهوه خانه در خیابان شروع به حرکت کرد و در خیابان راه افتاد و در ادامه با قمه ای که در دست داشت به چند ماشین که پارک بودند ضربه زد. سر و صدای این جوان باعث شد اهالی به خیابان آمده و وحشت زده این مرد قمه به دست را نگاه می‌کردند.

مرد جوان جلوی چشم اهالی محل وقتی به سر کوچه رسید و با یک خودرو پلیس روبرو شد که در خیابان پارک شده بود. جوان قمه به دست با قمه شروع به تخریب خودروی پلیس کرد.



مرد جوان بعد از این اقدامات شرارت بار، از خیابان دور شد اما دقایقی بعد مأموران کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان به سرعت این جوان را که از اهالی همان محل بود شناسایی و در کمتر از نیم ساعت به اتهام قدرت نمایی با چاقو دستگیر کردند؛ در ادامه مشخص شد که خودرو کلانتری به دلیل نقص فنی مقابل یک تعمیرگاه پارک بوده که این فرد با انگیزه نامعلوم به خودرو حمله کرده است.

با دستور قضائی متهم بلافاصله برای بازسازی صحنه به محل ارتکاب جرم منتقل شد.

متهم در زمان بازسازی اعمال مجرمانه ارتکابی خود به مأموران پلیس گفت: «دقایقی قبل از ارتکاب به این عمل مقابل قهوه خانه در خودرو خود نشسته بودم و مشروبات الکلی مصرف کردم. برای همین در حالت طبیعی نبودم و متوجه نشدم که چه کار اشتباهی مرتکب شدم. هیچ چیز از آن دقایق به خاطر ندارم فقط این را می دانم که من با هیچ کس به ویژه با پلیس دشمنی نداشتم و تخریب خودروهای مردم و پلیس از روی عمد نبود. پشیمانم و طلب بخشش دارم.»

سپس متهم مقابل چشم پلیس از همه اهالی محل به دلیل ایجاد حس ناامنی و رعب و وحشت معذرت خواهی کرد.

سرهنگ محمد گودرزی، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: پرونده قضائی برای این متهم تشکیل و رسیدگی به اتهامات وارده، در دستور کار مقام محترم قضائی قرار دارد.