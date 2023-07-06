توسعه و پیشرفت کردستان در گرو مشارکت فعالانه بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا پنج شنبه شب در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه اقتصادی استان کردستان در سنندج اظهار کرد: ایجاد بنیاد توسعه و پیشرفت استان با مشارکت فعالان بخش خصوصی و همه کردهای ساکن در دیگر نقاط کشور و جهان می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی استان تبدیل شود.

وی افزود: تأسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری استان دومین راهکار است تا با تجمیع سرمایه‌های کوچک بتوان کارهای بزرگ را به سرانجام رساند.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: هرکس با هر نیّت و عنوانی باعث از دست رفتن فرصت‌ها شود به مردم کردستان خیانت کرده است و مخاطب آن تنها یک شخص خاص نیست.

وی افزود: ما باید تا جایی‌که به خودمان مربوط است فرصت‌ها را غنیمت بشماریم و تعامل دولت و بخش خصوصی جزو فرصت‌هایی است که باید از آن به نحو مطلوب بهره برد.

استاندار کردستان اظهار داشت: بسیاری از فرصت‌های اعتلا و پیشرفت استان در گذشته قربانی رقابت‌های سیاسی شده که این امر نیز به سهم خود ذهنیت‌های منفی در مردم ایجاد کرده است.

زارعی کوشا افزود: در دوره خدمتگزاری خود اعتقاد دارم که باید بخش خصوصی و دیگر دلسوزان استان حضور پر رنگ و مؤثر فارغ از هر نوع دسته بندی سیاسی داشته باشند و همه نیروها در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های معدود بر ای توسعه اقتصادی سرمایه گداری و جذب سرمایه‌گذاران قابل و توانمند است.

استاندار کردستان اظهار داشت: یک به یک صندوق‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده اند که در ۱۰ شهرستان استان یک سرمایه گذاری بزرگ انجام دهند، که این مهم در حال انجام است.

زارعی کوشا افزود: سال گذشته کردستان در قانون بودجه در ردیف ۲۴ کشور قرار داشت، اما امسال به رتبه ۱۴ رسیده و توانسته‌ایم سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهیم.

وی خاطرنشان کرد: با حضور فعالان بخش خصوصی استان و همراهی و عنایت دولت اگر نتوانیم گره‌های استان را یکی پس از دیگری باز کنیم باید گفت که مشکل از خود ماست.