پاسخ قطعی میرشاد ماجدی به بحث حضورش در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، استعفای حجت کریمی از سرپرستی باشگاه استقلال تهران گمانه زنی در خصوص جانشین او را افزایش داده است. وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی کشور مدیران معتمد خود را اعلام کرده‌اند اما هنوز تصمیم نهایی در این امر گرفته نشده است.

کش و قوس‌های سازمان خصوصی سازی با توجه به رفتارهای عجیب حسین قربانزاده رئیس این سازمان در بحث انتخاب هیأت مدیره باشگاه استقلال با وزارت ورزش همچنان ادامه دارد. حمید سجادی وزیر ورزش دنبال گزینه‌ای با تجربه و البته اقتصادی برای سرپرستی باشگاه استقلال است، از این رو میرشاد ماجدی عضو هیأت رئیسه فدراسیون یکی از گزینه‌هایی است که وزارت ورزش در نظر داشت. با این حال ماجدی به طور صریح اعلام کرده است هیچ تمایلی به پذیرش این جایگاه ندارد و برنامه‌ای برای مدیریت باشگاه استقلال در فصل جاری ارائه نمی‌دهد تا وزارت ورزش نیز پیگیر سایر گزینه‌ها باشد.

تعلل استقلال در نقل و انتقالات تابستانی باعث تصمیم فوری سجادی در بررسی این انتخاب داشته است تا وزارت ورزش تاریخ امروز را برای تصمیم گیری در این راستا در نظر بگیرد.

باید دید جنگ سازمان خصوصی سازی با وزارت ورزش بر سر انتخاب گزینه نهایی مدیریت باشگاه استقلال به کجا ختم می‌شود تا بالاخره این باشگاه با وسعت اختلافات به وجود آمده و رفتارهای عجیب سازمان خصوصی سازی در حوزه فوتبال بتواند گزینه‌ای ایده آل را برای آبی‌پوشان پایتخت رقم بزند.