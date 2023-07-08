ابوالفضل قربانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق شورای شهر اصفهان اظهار داشت: مسئولان بازرسی استان در این جلسه حضور داشتند و روند فعالیت و نظارت آنها بر اقدامات شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در دوره ششم مدیریت شهری، میزان تخلفات، به دلیل اقدامات انجام شده نسبت به دورههای قبل کاهش پیدا کرده است، اضافه کرد: این امر بیشتر در زمینه صدور پروانه ساختمانی مشهود بوده که در سالهای قبل با ورود واسطهها مشکلاتی داشتیم، دریافت مبالغ کلان برای انجام کارها حداقل خود رسیده و مردم نیز در صورت مشاهده موردی با ارتباطگیری با اعضای شورای اسلامی شهر یا ثبت موضوع در سامانه سوتزنی، اطمینان داشته باشند با هرگونه موردی در این خصوص برخورد جدی بهعمل میآید.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بررسی آئیننامه شورای سیاستگذاری رسانههای شهرداری اصفهان اضافه کرد: با توجه به اینکه فعالیتهای رسانهای از اهمیت ویژهای برخوردار است، این آئیننامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواردی که لازم بود، تصحیح شد.
قربانی تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان بررسی شد که در جلسه علنی مورد بحث و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان باید از خرید ملک قولنامهای پرهیز کنند، زیرا این مورد مشکلات زیادی را برای کسانی که خرید و فروش کردند، بههمراه خواهد داشت و پروژههای عمرانی را نیز با اختلال مواجه میکند، گفت: شهروندان از هرگونه خرید و فروش قولنامهای خودداری کنند و بدانند که خریداران، ضررهای جبرانناپذیری را متحمل خواهد شد.
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