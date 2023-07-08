لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، اظهار داشت: از فردا یکشنبه تا روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه دمای استان روند افزایشی خواهد داشت و در مناطق شمال و شمال شرق استان دما به ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر نیز خواهد رسید.

وی اضافه کرد: تا پایان هفته جاری همچنین جوی پایدار را در سطح استان انتظار داریم و در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله کلان‌شهر اصفهان غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: وزش باد به نسبت شدید و لحظه‌ای در ساعات بعد از ظهر و شب دور از انتظار نیست.

امینی اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی آران و بیدگل و کاشان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و میمه با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.‌