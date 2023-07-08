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۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۶

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خبرداد؛

هفته‌ای بسیار گرم پیش روی اصفهان/ روند دما افزایشی است

هفته‌ای بسیار گرم پیش روی اصفهان/ روند دما افزایشی است

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای هوای استان طی هفته جاری روند افزایشی خواهد داشت.

لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، اظهار داشت: از فردا یکشنبه تا روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه دمای استان روند افزایشی خواهد داشت و در مناطق شمال و شمال شرق استان دما به ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر نیز خواهد رسید.

وی اضافه کرد: تا پایان هفته جاری همچنین جوی پایدار را در سطح استان انتظار داریم و در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله کلان‌شهر اصفهان غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: وزش باد به نسبت شدید و لحظه‌ای در ساعات بعد از ظهر و شب دور از انتظار نیست.

امینی اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی آران و بیدگل و کاشان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و میمه با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.‌

کد مطلب 5830884

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چقدر خوب بود اگر می توانستیم گرمای هوا را متمرکز کرده و تبدیل به انرژی مکانیکی کنیم یعنی موتورهایی داشته باشیم که از جلو هوای ۴۰ درجه را مکیده و از اگزوز آن هوایی با درجه صفر مطلق(۲۷۳ درجه زیر صفر) خارج شود.

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