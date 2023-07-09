به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جابر پاپری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ابلاغ طرح تابستان ۱۴۰۲ و همچنین روند افزایشی تصادفات منجر به فوت و جرح در سطح معابر شهری استان بوشهر، پلیس راهور با هدف انضباط بخشی و آرام سازی معابر و کاهش تصادفات از امروز تا پایان شهریور ماه نسبت به اجرای طرح کنترل و برخورد با رانندگان حادثه آفرین و بر هم زننده نظم ترافیکی معابر اهتمام بیشتری خواهد داشت و پلیس برابر وظایف قانونی خود اقدام می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر افزود: توصیه می‌شود رانندگان عزیز با توجه به مقررات رانندگی و رعایت حقوق شهروندی رانندگی کنند و از هر گونه ایجاد گره ترافیکی و یا رفتارهای مخاطره آمیز جدا اجتناب کنند.

وی گفت: رانندگان با رفتار صحیح خود در رانندگی با پلیس راهور استان همکاری و در کاهش تصادفات سهیم شوند.