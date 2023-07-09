برخورد قاطع پلیس البرز با آلودگی صوتی خودروها

سرهنگ حمدالله رحمتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برخورد قاطع و قانونی پلیس با رانندگانی که خودروهای آنها تولید صدای ناهنجار دارند خبر داد و افزود: با رانندگان متخلفی اقدام به برهم زدن نظم و انضباط ترافیک و سلب آسایش عمومی شهروندان می‌شوند به طور جدی و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

وی بیان کرد: تولید صدای ناهنجار از سامانه‌های صوتی و یا اگزوز وسیله نقلیه تخلف بوده که علاوه بر اعمال قانون، خودرو برابر دستور مقام محترم قضائی در پارکینگ توقیف خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان البرز تصریح کرد: ترخیص خودرو منوط به بازگشت خودرو به حالت استاندارد بوده و راننده باید تغییرات لحاظ شده از هر حیث، اعم از نصب سامانه‌های صوتی و اگزوزهای غیر متعارف و یا هر عاملی که باعث تولید صدای ناهنجار شود، تغییر در ارتفاع خودرو، نصب شیشه دودی و … را رفع نموده و خودرو پس از بازدید کارشناسان پلیس راهور ترخیص خواهد شد.

وی متذکر شد این مهم مطالبه شهروندان بوده و اخلال در آسایش عمومی به هیچ عنوان قابل اغماض نبوده و نخواهد بود. همچنین سوابق راننده و خودروی متخلف در نزد پلیس محفوظ بوده و در صورت تکرار، با متخلف برخوردهای قانونی شدیدتری صورت خواهد گرفت.