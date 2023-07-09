به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کنعانی زادگان، شهاب زاهدی و مسعود ریگی خریدهای تابستانی پرسپولیس در نقل و انتقالات هستند. این بازیکنان در حالی به پرسپولیس پیوستند که ابهام درباره تمدید قرارداد میلاد سرلک و عیسی آل کثیر ادامه دارد؛ دو بازیکن تأثیرگذار کادر فنی پرسپولیس که برای آنها جایگزین هم تعیین شده است. سعید عزت اللهی هم برای پیوستن به پرسپولیس تنها منتظر دریافت رضایت‌نامه خودش است.

عیسی آل کثیر نیز با وجود موافقت اولیه ناگهان تصمیم به مخالفت با تمدید قرارداد با پرسپولیس گرفت تا حالا خواستار مبلغی بیشتر برای تمدید دو ساله قراردادش باشد. همین امر باعث درخواست گل محمدی نسبت به جذب مهاجم خارجی شده است تا با خروج قطعی لئاندرو پریرا درباره جذب بازیکنی دیگر اقدام شود.

افزایش سن بازیکنانی همچون محمد عمری، وحدت هنانوف و مهدی عبدی باعث حضور آنها در لیست امیدها شد تا حالا گل محمدی چاره‌ای جز خارج کردن اسم دو بازیکن از لیستش نداشته باشد.

ترافیک بالای مدافعان پرسپولیس دردسری جدید برای گل محمدی است تا سرمربی این تیم برای اینکه لیست بازیکنان را طبق قوانین جدید سازمان لیگ فوتبال تنظیم کند دو نفر را کنار بگذارد؛ دو بازیکنی که احتمالاً از خط دفاع و حمله خواهند بود تا فرشاد فرجی، وحدت هنانوف و مهدی عبدی برای حضور قرضی در سایر تیم‌های لیگ برتری هشدار دریافت کنند.

گل محمدی منتظر تعیین تکلیف باقیمانده خریدهای تیم به همراه تمدید قرارداد سرلک و آل کثیر تا پایان هفته آینده می‌ماند و پس از آن تصمیم نهایی خود را درباره بازیکنان مازاد اعلام می‌کند.