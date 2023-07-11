به گزارش خبرنگار مهر، واحد پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی مدتی است به دنبال عرضه نسخه دیجیتال کتاب‌های منتشر شده در ادوار مختلف این موسسه است. یکی از این کتاب‌ها، «هنر دقت، کلام و تصویر در مردم‌نگاری» است که احمد الستی آن را همراه مایکل اوپتیس نوشته و محمد همتی آن را ترجمه کرده و به زودی نسخه دیجیتال آن عرضه می‌شود.

احمد الستی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دیجیتالی شدن کتاب «هنر دقت» گفت: من با وجودی که در خانه خودم بزرگ‌ترین کتابخانه سینمایی در ایران را دارم، موافق با دیجیتالی شدن حجم زیادی از آثار و کتاب‌ها هستم.

امتیازات نسخه دیجیتالی کتاب‌ها نسبت به نسخه کاغذی

وی ادامه داد: دیجیتالی شدن کتاب‌ها امتیازهایی بسیار را به ارمغان می‌آورد. برای مثال، یکی از مهم‌ترین امتیازها هنگام سفر به کشورهای متفاوت است. وقتی کتاب‌های کاغذی را نگهداری می‌کنیم هنگام سفر به مکانی دیگر نمی‌توانیم آن‌ها را همراه با خودمان ببریم در حالی که نسخه دیجیتالی آثار را می‌توان به راحتی با یک کامپیوتر جابه‌جا کرد و کمیتشان هم دیگر اهمیتی نخواهد داشت.

الستی گفت: کتاب‌های دیجیتالی را با سرعت بیشتری می‌توان مطالعه کرد. امکان تغییر فونت آن‌ها وجود دارد و می‌توان با درشت‌تر کردن صفحه، کلمات را با وضوح بیشتری مطالعه کرده و درنتیجه امکان تندخوانی را پدید آورد. در حالی که داشتن چنین امکانی در نسخه کاغذی کتاب‌ها امکان‌پذیر نیست.

این پژوهشگر ادامه داد: یکی دیگر از برتری‌های نسخه دیجیتال نسبت به نسخه کاغذی در داشتن امکان سرچ (جستجو) است. در نسخه دیجیتال امکان سرچ و جست‌وجوی کلمات، جمله‌ها و ایده‌ها وجود دارد و چنین امکانی می‌تواند به بهینه‌ساختن مطالعه و افزایش کیفیت آن کمک کند. یادگیری در دنیای دیجیتال خیلی مهندسی‌شده‌تر از دنیای کتاب‌های کاغذی است.

الستی ادامه داد: امروز شاهد محصلانی در بسیاری از نقاط دنیا هستیم که به جای حمل یک کوله‌پشتی سنگین آکنده از دفتر و کتاب، تنها یک لپ‌تاپ را با خود حمل می‌کنند و تمام اطلاعات لازم و کتاب‌ها درون همان لپ‌تاپ موجود هستند و می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. به‌زودی شاهد انقراض نسخه کاغذی کتاب‌ها و تبدیل کتابخانه‌ها به موزه‌ها خواهیم بود. به زودی همه محتوای کتاب‌ها در دنیای دیجیتال به صورتی کامل در دسترس قرار خواهند گرفت.

احساس تعلق به کتاب‌های کاغذی مخصوص نسل ماست

این نویسنده گفت: داشتن احساس تعلق نسبت به کتاب‌های کاغذی چیزی مخصوص به نسل و دهه ما است. بچه‌های نسل‌های تازه‌تر هیچگاه چنین حسی را تجربه نخواهند کرد و برایشان قرابتی از معنا نخواهد داشت زیرا همواره با نسخه‌های کتاب‌های دیجیتالی رشد کرده‌اند. در واقع حس لمس کردن کتاب‌ها نیز به زودی از بین خواهد رفت.

او درباره موضوع کتاب «هنر دقت» که قرار است نسخه دیجیتال آن به همت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در دسترس عموم قرار بگیرد گفت: این کتاب راجع به چگونگی رفتار کردن فیلمساز با افراد در قومیت‌ها و اقوامی است که با دوربین هیچ آشنایی قبلی‌ای ندارند.

الستی گفت: من تالیف این کتاب را همراه با مایکل اوپیتس، که استاد دانشگاه و فیلمسازی آلمانی است انجام داده‌ام. او که در زمینه مردم‌شناسی تدریس می‌کند اطلاعات مفیدی درباره شیوه ارتباطی با مردمی که در قبایل و اقوامی هستند که با تکنولوژی آشنایی ندارند اما از ارزش‌های فرهنگی بسیاری برخوردارند، می‌دهد. به‌تازگی، این کتاب به زبان چینی هم ترجمه شده است و کتابی مفید برای علاقه‌مندان این حوزه به شمار می‌رود.