کریسترسون: آمادگی عضویت در ناتو را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد امروز دوشنبه از آمادگی بیش از پیش کشورش برای پیوستن به ناتو خبر داد.

نخست وزیر سوئد در این خصوص ادامه داد که استکهلم آمادگی بیشتری برای عضویت در ناتو دارد.

این در حالیست که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پیش از سفر به لیتوانی برای شرکت در نشست سران ناتو، برای پیوستن سوئد به ناتو شرط جدید اعلام کرد.

وی دراین‌باره گفت: آنکارا در صورتی با پیوستن سوئد به ناتو موافقت می‌کند که کشورهای اروپایی با عضویت ترکیه به این اتحادیه موافقت کنند.

دولت ترکیه پیش از این پیوستن سوئد به ناتو را به مبارزه این کشور با عناصر تروریستی و مخالف آنکارا (عناصر گروهک پ.ک.ک) منوط کرده بود.

همچنین دفتر ریاست جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با جو بایدن همتای آمریکایی خود در خصوص موضوع جنگنده های اف- ۱۶ و درخواست سوئد برای پیوستن به ناتو بحث و تبادل نظر کرد. اردوغان و بایدن توافق کردند که در نشست ناتو با یکدیگر دیدار و در مورد روابط دو کشور و برخی از موضوعات مهم برای طرفین گفتگو کنند.

یک روزنامه آمریکایی پیشتر اعلام کرده بود که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در انتظار موافقت کنگره برای فروش جنگنده‌ های اف -۱۶ به ترکیه، به شرط موافقت آنکارا با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو است.

قرار است اجلاس آتی ناتو ۱۱ تا ۱۲ جولای (۲۰ و ۲۱تیر ماه) در ویلینیوس برگزار شود و انتظار می‌ رود یکی از دستور جلسات اصلی آن، موضوع پیوستن کی‌ یف به این ائتلاف نظامی باشد.

سوئد و فنلاند سال گذشته به بهانه آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین درخواست پیوستن به ناتو را ارائه کردند. درخواست فنلاند پذیرفته شد اما ترکیه با درخواست سوئد مخالفت کرده است.