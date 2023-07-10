به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش گفته شده است که طبق ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست، اما فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده است.

این یافته‌ها با ارزیابی‌های قبلی ایالات متحده از برنامه هسته‌ای ایران مطابقت دارد، اگرچه بسیاری در کنگره و جاهای دیگر نسبت به این ارزیابی‌ها بدبین بوده‌اند.

دولت بایدن از زمان آغاز به کار خود از تمایل برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، دفاع کرده است. این تلاش در ماه‌های اخیر با تعلیق مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی در امور ایران، «رابرت مالی»، با چالش مواجه شده است. رابرت مالی ماه گذشته در انتظار تحقیقات درباره اتهامات سو استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده به مرخصی بدون حقوق رفت.

بر اساس خلاصه دو صفحه‌ای گزارش، «ایران فعالیت‌های توسعه سلاح‌های هسته‌ای را انجام نمی‌دهد که برای تولید یک بمب هسته‌ای قابل آزمایش باشد. با این حال، ایران همچنین به دنبال «فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای است»

در همین راستا، در این گزارش ادعا شده است که ایران همچنان به نقض مفاد توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ درباره غنی سازی اورانیوم که با قدرت‌های جهانی به توافق رسیده بود، ادامه می‌دهد. این در حالی است که دولت آمریکا پیشتر در زمان ترامپ در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شده بود.

در این گزارش آمده است: ایران به افزایش حجم و سطح ذخایر اورانیوم خود فراتر از محدودیت‌های برجام ادامه می‌دهد و همچنین مشغول دور زدن محدودیت‌های برجام در تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته است.

این یافته‌ها عموماً توسط بازرسی‌های انجام‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد تأیید شده است.

علاوه بر یافته‌های هسته‌ای، گزارش اطلاعاتی ایالات متحده ادعا دارد که برنامه‌های موشکی بالستیک ایران همچنان تهدیدی مهم برای کشورهای سراسر خاورمیانه است. در این گزارش گفته شده است: «ایران بر بهبود دقت و قابلیت اطمینان موشک‌های خود تاکید دارد.»

هفته گذشته، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در پاسخ به سوالی در خصوص «نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل پیرامون موضوع هسته‌ای ایران و نیز بیانیه مشترک انگلیس، فرانسه و آلمان همراه با طرح ادعای نقض تعهدات هسته‌ای تهران در چارچوب برجام» تصریح کرد: «نکته اصلی در وضعیت کنونی این است که آمریکا به‌طور یکجانبه از توافق (برجام) خارج و به‌فشار حداکثری بر ایران متوسل شد؛ تهران هم با اقدامات متقابل به آن پاسخ داد.»

دولت دموکرات بایدن به رغم وعده‌های خود درباره تعهد به برجام و تاکید بر مخالفت با مواضع دولت ترامپ، سیاست کارزار فشار حداکثری علیه ایران را ادامه داده و از خود اراده سیاسی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریم‌های ایران نشان نداده است.