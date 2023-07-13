ابهام درسیاست دولت بعدی آمریکا و نقش آن بر برجام؛ لاوروف پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، سیاست دولت جدید این کشور در هالهای از ابهام است، گفت: بنابراین نسبت به احتمال احیای برجام چندان خوشبین نیستم.
لاوروف در حاشیه نشست وزرای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در جاکارتا گفت: سال بعد در آمریکا انتخابات برگزار میشود؛ یک دولت جدید روی کار خواهد آمد. و چه کسی میداند این دولت دموکرات است یا جمهوریخواه؟
وی افزود: همچنین هیچکس نمیتواند هیچ ضمانتی بدهد که این دولت جدید حقه خروج از توافق صورتگرفته (برجام) را تکرار نکند. بنابراین شخصا درباره احتمال احیای برجام چندان خوشبین نیستم.
ایران به همراه کشورهای چین، روسیه، آمریکا، انگلیس و آلمان و همچنین اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۵ توافق برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام را امضا کردند. در این توافق مقرر شده بود که برنامه هستهای تهران در ازای رفع تحریمها، محدود خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ بهطور یکطرفه از این توافق خارج شد و تحریمها را مجددا علیه ایران اعمال کرد.
جمهوری اسلامی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش عمل کرد، اما بعد از آن اعلام کرد به موجب مفاد مندرج در برجام تعهداتش ذیل این توافق را کاهش خواهد داد.
ایران بعد از برداشتن ۵ گام برای کاهش تعهدات، سرانجام ۱۵ دیماه ۱۳۹۸ اعلام کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست.
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی اسفندماه پارسال در بیانیهای اعلام کردند به توافقی برای ادامه همکاریهای مشترک دست پیدا کردهاند. در آن بیانیه آمده بود که ایران و آژانس به توافق رسیدهاند «تعاملات بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیتهای آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامههای جامع پادمانی صورت خواهد پذیرفت.»
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