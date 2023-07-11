توقیف محموله یخچال قاچاق در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان- الیگودرز به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۵ دستگاه یخچال قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر دراین رابطه و تحویل به مراجع قضائی، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کردند.

سرهنگ ابدال چگنی از مردم خواست تا در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را دراسرع‌وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.