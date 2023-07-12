کشف قاچاق در استان سمنان ۵۵ درصد بیشتر شد

سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه انبار اموال تملیکی در استان سمنان سابقاً استیجاری بود اما توانستیم با کمک مسئولان و متولیان امر، انباری را در سمنان خریداری کنیم، ابراز کرد: مشکلات تجمیع کالاها در انبار با خرید این انبار اقلام تملیکی در استان رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه وجود یک انبار تملیکی همچنین به ساماندهی این نوع اموال هم کمک شایانی خواهد کرد، افزود: ما بر اساس وظیفه می‌بایست هم در حوزه کالاهایی که در سطح بازار وجود دارد، نظارت‌هایی را صورت دهیم که کالاهای قاچاق توزیع نشود.

نقش منفی قاچاق در اقتصاد

استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه کشفیات کالای قاچاق در استان در بهار سال جاری نسبت به سال قبل ۵۵ درصدی افزایش داشته است، ابراز کرد: این نشان می‌دهد که در استان عزم خوب و جدی بین دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق وجود دارد.

هاشمی با بیان اینکه تولید کننده ایرانی با مشکلات، تسهیلات و … تولیدی را راه اندازی کرده است اما اگر با کالاهای قاچاق خارجی مقابله نشود، مطمئناً ضرر خواهد دید و رشد تولیدی نیز اتفاق نمی‌افتد، افزود: رواج قاچاق حتی مهار تورم را هم دشوار خواهد کرد در نتیجه برنامه خوبی در استان برای مقابله با قاچاق وجود دارد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های استان سمنان همجواری با هفت استان کشور و قرارگیری بر سر کریدور اصلی شمال‌شرق ایران اسلامی است که نظارت بر راه‌ها و صیانت از کریدورها برای مقابله با تردد کالاهای قاچاق را هم دشوار و هم ضروری می‌سازد.