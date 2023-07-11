به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن و مشخصاً نیروهای منطقه سه نظامی روز دوشنبه یک مانور گسترده در منطقه صرواح واقع در استان مأرب تحت عنوان روز ولایت برگزار کردند.

این مانور با حضور محمد العاطفی وزیر دفاع، مبارک المشن الزایدی فرمانده منطقه سه نظامی، محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در کنار یگان‌های پیاده نظام و تجهیزات توپخانه ای و تک تیراندازها و پهپادها برگزار شد.

هلی کوپترهای نیروهای مسلح یمن نیز در این مانور تحت حمایت نیروهای توپخانه ای، اقدام به بمباران گسترده مواضع دشمن فرضی کردند. نیروهای یمنی نیز در جریان مانور مذکور، مواضع دشمن فرضی را پاکسازی کردند و بعد از آن، حمله گسترده به این مواضع نظامی از محورهای مختلف صورت گرفت.

این نیروها موفق شدند با فرض حملات گسترده هوایی دشمن، به تمام اهداف از پیش تعیین شده در جریان مانور نظامی مذکور دست پیدا کنند. این مانور نیروهای مسلح یمن، بیانگر میزان آمادگی آنها و سطح پیشرفته توانمندی‌ها و قدرت رزمی یمنی‌ها در میادین نبرد با دشمن اشغالگر، است.

نیروهای مسلح یمن از این طریق، آمادگی خود را برای ورود به هرگونه نبرد و جنگ آتی در برابر دشمن متجاوز و مزدوران وابسته به آنها با هدف آزاد سازی خاک یمن، نشان می‌دهند

پیش از این، «یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن تاکید کرده بود که این نیروها در بالاترین سطح از آمادگی برای پاسخگویی به درخواست فرماندهان یمن و مقابله با دشمن هستند.

وی افزود: نیروهای یمنی در صورتی که به درخواست‌های ملت یمن از سوی کشورهای متجاوز پاسخی داده نشود، در بالاترین سطح از آمادگی برای مقابله با دشمن قرار دارند.

یحیی سریع بیان کرد: پس از گذشت یک سال و نیم آتش بس که نه جنگ است و نه صلح؛ نیروهای مسلح آمادگی خود را اعلام کرده‌اند و برای روزهای آینده آماده شده‌اند و منتظر اشاره فرمانده (رهبر انصارالله) برای آغاز عملیات آزادی وطن و اخراج متجاوزان در همه سطوح در دریا و خشکی و ضربات ویژه در عمق خاک کشورهای متجاوز هستند و اگر آن‌ها دنبال صلح هستند ما اهل صلحیم و اگر دنبال جنگ هستند ما مردان جنگیم.