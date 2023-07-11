به گزارش خبرگزاری مهر، کورش طالبی در این خصوص اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح ارائه پاداش به مشترکان بخش خانگی که اقدام به کاهش مصرف برق کردند، از مجموع ۳۵۰ هزار صورت حساب برق صادر شده استان طی خردادماه سال جاری، یک سوم مشترک مشمول پرداخت پاداش بر روی قبوض برق شدند.
وی ادامه داد: براین اساس در صورت حسابهای برق صادره ماه خرداد شاهد صدور قبوض رایگان و حتی بستانکار هستیم که این مهم نشان دهنده همکاری ارزنده شهروندان در اجرای طرحهای مدیریت مصرف و کنترل بار شبکه توزیع برق است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ادامه به وضعیت مصرف برق ادارات اشاره کرد و گفت: ادارات بخش قابل ملاحظهای از مصرف برق استان را به خود تخصیص میدهند و به همین دلیل همراهی آنان میتواند در حفظ پایداری شبکه توزیع برق نقش بسیار مؤثری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی مطابق با مصوبه ابلاغی هیأت دولت موظف به کاهش مصرف برق هستند و در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، برق ادارات پرمصرف قطع میشود.
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