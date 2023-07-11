  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۱۸

معاون دانشجویی دانشگاه لرستان:

سرای دانشجویی مرکز آموزش عالی پلدختر ساخته می‌شود

سرای دانشجویی مرکز آموزش عالی پلدختر ساخته می‌شود

خرم‌آباد - معاون دانشجویی دانشگاه لرستان از ساخت سرای دانشجویی مرکز آموزش عالی شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاهین امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ساخت سرای دانشجویی مرکز آموزش عالی پلدختر با مشارکت بخش خصوصی، اظهار داشت: ساخت سرای دانشجویی از جمله اولویت‌های کاری برای رفع کمبودهای موجود است.

وی تصریح کرد: نبود سرای دانشجویی کافی از جمله مشکلات مرکز آموزش عالی پلدختر است که تلاش کرده‌ایم با مشارکت بخش خصوصی این مشکل رفع شود.

معاون دانشجویی دانشگاه لرستان، اظهار داشت: آنچه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به ما وعده داده است این است که سرای دانشجویی تا مهرماه سال جاری ساخته شود.

شاهین، افزود: ساخت سرای دانشجویی مرکز آموزش عالی پلدختر یک زیرساخت‌سازی مهم است و این سرا حدود ۴۰۰ نفر ظرفیت خواهد داشت.

وی تصریح کرد: سرای دانشجویی که قرار است ساخته بشود مجهز به امکانات مختلف همچون سالن‌های کتابخانه نیز خواهد بود.

کد مطلب 5833401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها