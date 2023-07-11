به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاهین امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ساخت سرای دانشجویی مرکز آموزش عالی پلدختر با مشارکت بخش خصوصی، اظهار داشت: ساخت سرای دانشجویی از جمله اولویتهای کاری برای رفع کمبودهای موجود است.
وی تصریح کرد: نبود سرای دانشجویی کافی از جمله مشکلات مرکز آموزش عالی پلدختر است که تلاش کردهایم با مشارکت بخش خصوصی این مشکل رفع شود.
معاون دانشجویی دانشگاه لرستان، اظهار داشت: آنچه سرمایهگذار بخش خصوصی به ما وعده داده است این است که سرای دانشجویی تا مهرماه سال جاری ساخته شود.
شاهین، افزود: ساخت سرای دانشجویی مرکز آموزش عالی پلدختر یک زیرساختسازی مهم است و این سرا حدود ۴۰۰ نفر ظرفیت خواهد داشت.
وی تصریح کرد: سرای دانشجویی که قرار است ساخته بشود مجهز به امکانات مختلف همچون سالنهای کتابخانه نیز خواهد بود.
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