به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف شامگاه دوشنبه در جشن بزرگ غدیر در شهر محمودآباد نمونه اظهار کرد: امروز استقامت مردم ایران در برابر فشار دشمنان، این کشور را به کشوری قدرتمند و با صلابت تبدیل کرده است و باید به این ایستادگی درود فرستاد.
وی افزود: حضور میلیونی مردم در جشنهای غدیر امسال در اوج تلاشهای دشمن برای کارشکنی و دور کردن مردم از این جشنها شکستی دوباره برای دشمن بود.
سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: دشمن تلاش کرد تا بیان کنند این جشنها حکومتی بوده اما باید به مردمی که به ندای حکومت و دولت اسلامی خود لبیک گفتند درود گفت.
وی تصریح کرد: دشمن از نظر عده و امکانات همواره شرایط بهتری از ما داشته اما اراده خداوند چیز دیگری است و نور خدا و حق را نمیتوان خاموش کرد.
شریف تاکید کرد: این وعده الهی است که تا زمانی که مردم با عزمی راسخ و ایمان قوی گوش به فرمان رهبر اسلامی خود هستید پیروزی از آن شما است.
وی با بیان اینکه امروز کسی نامی از بوش و ریگان نمیبرد اما پرچم امام و نظام جمهوری اسلامی برافراشته است، اضافه کرد: دشمن در جریان اغتشاشات به وجد آمده بود و رئیس جمهور فرانسه با یک خانم خبرنگار دون پایه فراری از کشور دیدار کرد و یا رئیس جمهور آلمان با یک فوتبالیست دون پایه دیدار و از اغتشاشات حمایت کرد چون تصور میکرد کار نظام جمهوری اسلامی تمام شده است.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ملت ما با هوش سرشار خود راه حق از باطل را شناخت و دشمنان خود را به سخره گرفت، گفت: انقلاب اسلامی به فرهنگ غنی اسلام آراسته شده است و رهبری حکیم و بزرگ دارد و خود دشمنان این ملت نیز به قدرت و منطق جمهوری اسلامی و این رهبر فرزانه اعتراف دارند.
وی افزود: شرایط ما امروز بر خلاف تبلیغات دشمن شرایط بسیار خوبی است و نارساییهای کوچکی که داریم در برابر عظمت این ملت چیزی نیست.
شریف با بیان اینکه سالهای بسیار خوبی را در ابتدای انقلاب و سالهای دفاع مقدس پشت سر گذاشتیم، اظهار کرد: امروز در جایگاهی هستیم که با تمام قدرت میتوانیم از امنیت کشور و این ملت و هواداران این انقلاب دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه صهیونیستها آرزوی اقدام علیه ملت ایران را با خود به گور خواهند برد، خاطرنشان کرد: اسرائیلیها سر و صدای زیادی میکنند اما جرأت کوچکترین حرکتی را ندارند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: به برکت شعار توسعه یافته طرفداران انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی امروز صهیونیستها در محاصره هستند.
وی در پایان یادآور شد: ۴۴ سال مقاومت و ایستادگی ملت نتیجه داده است و امروز صاحب یک کشور امن و آباد با مسئولینی دلسوز و فداکار هستیم و نباید به هجمه دشمن توجه کنیم.
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