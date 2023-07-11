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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لامرد خبر داد؛

واگذاری زمین مسکونی به ایثارگران شهرستان لامرد

واگذاری زمین مسکونی به ایثارگران شهرستان لامرد

لامرد- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لامرد از واگذاری زمین مسکونی به ایثارگران واجدالشرایط در لامرد خبر داد.

عباس برزگر صبح سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به امضا تفاهم نامه میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی مقرر شده تا به ایثارگران واجدالشرایط یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰ متر مربع در شهرهای کوچک و در شهرهای بزرگ زمین به مساحت ۷۵ متر مربع واگذار شود.

وی اضافه کرد: در مرحله اول واگذاری زمین در شهرستان لامرد ۶۰ نفر از خانواده‌های ایثارگران شهرستان، واجدالشرایط واگذاری زمین بودند که قطعات مشخص شده و زمین‌های مذکور به آنان واگذار شد.

به گفته این مقام مسئول ۱۱۵ قطعه زمین در شهرستان لامرد تعیین شده و به خانواده‌های ایثارگران شهرستان لامرد واگذار خواهد شد.

کد مطلب 5833479

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    نظرات

    • احمو IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      3 1
      پاسخ
      شرایط چی هست؟
    • زمانی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      زمین صد متری ?!

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