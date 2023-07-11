واگذاری زمین مسکونی به ایثارگران شهرستان لامرد

عباس برزگر صبح سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به امضا تفاهم نامه میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی مقرر شده تا به ایثارگران واجدالشرایط یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰ متر مربع در شهرهای کوچک و در شهرهای بزرگ زمین به مساحت ۷۵ متر مربع واگذار شود.
وی اضافه کرد: در مرحله اول واگذاری زمین در شهرستان لامرد ۶۰ نفر از خانوادههای ایثارگران شهرستان، واجدالشرایط واگذاری زمین بودند که قطعات مشخص شده و زمینهای مذکور به آنان واگذار شد.
به گفته این مقام مسئول ۱۱۵ قطعه زمین در شهرستان لامرد تعیین شده و به خانوادههای ایثارگران شهرستان لامرد واگذار خواهد شد.
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