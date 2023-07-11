اجلاس کمیته دائمی برنامه و ‌بودجه APA در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش اجلاس کمیته دائمی بودجه و برنامه‌ریزی و دومین نشست کارگروه اسناد پایه مجمع مجالس آسیایی (APA) به میزبانی مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۰ کشور از جمله آذربایجان، بحرین، بنگلادش، چین، قبرس، هند، اندونزی، کویت، لبنان، عراق، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان، روسیه، سوریه، ترکیه، امارات، ویتنام و پارلمان عربی در تهران آغاز شد.

پیش از آغاز رسمی مراسم افتتاحیه، رؤسای هیأت‌های پارلمانی حاضر در این اجلاس مورد استقبال محمدباقر قالیباف قرار گرفتند و با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.