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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳

برنامه عزاداری دهه اول ماه محرم دانشگاه امام صادق(ع) اعلام شد

برنامه عزاداری دهه اول ماه محرم دانشگاه امام صادق(ع) اعلام شد

مراسم عزاداری دهه اول محرم‌الحرام ۱۴۰۲ با حضور عزاداران حسینی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری دهه اول محرم‌الحرام ۱۴۰۲ با حضور عزاداران حسینی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.

در این مراسم عزاداری حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان به ایراد سخنرانی می‌پردازد و امیر عباسی و فرید بذرافشان روضه خوانی و مرثیه خوانی این مراسم را بر عهده خواهند داشت.

این مراسم با برگزاری هیأت نوجوانان، دسته عزاداری عاشورا و تاسوعا و مقتل‌خوانی عصر عاشورا همراه خواهد بود.

یادآور می‌شود زمان برگزاری این مراسم از سه‌شنبه ۲۷ تیرماه به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب و عشاء در محل بزرگ‌راه شهید چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق (ع) است.

کد مطلب 5833484
فاطمه علی آبادی

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