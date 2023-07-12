به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح چهارشنبه در نشست بزرگداشت هفته عفاف و حجاب، اظهار داشت: حجاب و عفاف مسئله روز جامعه ما است و دشمن دنبال کمرنگ کردن این موضوع است.
امام جمعه بندر دیر با بیان اینکه برنامههای هفته عفاف و حجاب باید پرمحتوا و برجسته باشد، افزود: برگزاری جلسات تبیینی در مساجد و محافل و اجتماع باشکوه زنان و بانوان میتواند اقدام مناسبی باشد.
جهاد تبیین درباره عفاف
وی با اشاره به اینکه ابتدا باید فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه نهادینه سازی کنیم، عنوان داشت: گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و محافظت از آن نیز اهمیت دارد.
حسینی با تاکید بر لزوم جهاد تبیین درباره عفاف و حجاب، گفت: استفاده از شیوههای مناسب و بروز و گفتوگو با زبان نسل امروز و برقراری ارتباط و شنیدن صحبتهای آنان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مهم است.
لزوم توجه به کار فرهنگی
وی با بیان اینکه در مسئله عفاف و حجاب به موازات اقدامات بازدارنده باید کار فرهنگی انجام دهیم، خاطرنشان کرد: نباید همه کارها را به قوه قضائیه و نیروی انتظامی واگذار کنیم، بلکه ما هم باید کار فرهنگی کنیم و در صحنه باشیم.
امام جمعه دیر با اشاره به اینکه زیست عفیفانه مولفههایی دارد که یکی از آنها عرضه لباس مناسب در بازار است، عنوان کرد: دنبال راهکارهای راهگشا در مقوله عفاف و حجاب باشیم.
وی تاکید کرد: با کسانی که به صورت سازمان یافته و با برنامه ریزی اقدام به تبلیغ علیه حجاب میکنند، برخورد شود.
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