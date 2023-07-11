دستیار هوشمند نظارت تصویری ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، احمدرضا هروی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در خصوص این محصول دانش گفت: دستیار هوشمند نظارت تصویری با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های حوزه هوش مصنوعی، وظیفه مانیتورینگ ۲۴ ساعته را انجام می دهد. این سامانه می‌تواند با اتصال به دوربین‌های نظارتی مجموعه‌ها بسیاری از نظارت‌های امنیتی و ایمنی را به صورت هوشمند رصد کرده و در لحظه در بانک اطلاعاتی ذخیره کند.

وی خاطرنشان کرد: تشخیص هوشمند عبور انسان در شرایط نوری و فواصل مختلف، شناسایی و رهگیری هوشمند چهره افراد موجود در بانک داده، شناسایی هوشمند پلاک خودرو با دقت بالا در شرایط نوری و زوایای مختلف از جمله ویژگی‌های دستیار هوشمند است. شناسایی هوشمند افراد در دنباله‌های ویدیویی در هنگام حرکت، شناسایی هوشمند وضعیت سلامتی و تجهیزات حفاظتی افراد و اعلام خطر در صورت بروز مشکل از ویژگی‌های این محصول دانش بنیان است.در حوزه ایمنی و HSE، این دستگاه می تواند به شناسایی رویدادهای خطرناک در محیط کار، شناسایی وضعیت کارکرد در محیط کار، شناسایی ادوات حفاظت شخصی و شناسایی افتادن فرد با توجه به فناوری هوش مصنوعی بپردازد.

هروی با اشاره به اینکه از این محصول دانش بنیان در نیروگاه گل گهر سیرجان و بسیاری از کارخانه ها و دفاتر بخش خصوصی استفاده شده است گفت: هوش مصنوعی امروزه به سرعت در حال توسعه در زمینه‌های مختلف زندگی بشر است و ما در تیم پارستک به دنبال این هستیم که جدیدترین تکنولوژی‌های هوش مصنوعی دنیا را برای رفع نیازهای زندگی روزمره کاربردی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۰ نفر در این شرکت مشغول فعالیت هستند که اکثرا در زمینه هوش مصنوعی کار می کنند. در یک سال گذشته برای اشتغالزایی و طراحی و تولید این محصول دانش بنیان از حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب تسهیلات برای نمونه سازی بهره مند شده ایم.