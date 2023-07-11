۵۰ تخته فرش برای عتبات عالیات در خراسان جنوبی بافته شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده صبح سه شنبه در مراسم برش فرش دستباف عتبات عالیات کارگاه محله مهرشهر بیرجند اظهار کرد: از ابتدای امسال حدود ۵۰ تخته فرش در ۲۰۰ کارگاه فرش‌بافی استان بافته شده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی افزود: این فرش‌ها در ابعاد ۶ تا ۱۸ متر برای اهدا به عتبات عالیات بافته شده است که فروش و عوائد آن در پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود.

وی گفت: سرانه کمک هر فرد به عتبات عالیات در کشور چهار هزار تومان بوده اما در خراسان جنوبی به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر فرد رسیده لذا این فاصله معنادار قابل توجه است و باید قدردان محبت مردم استان در حوزه بازسازی عتبات عالیات باشیم.

مشارکت مردم خراسان جنوبی در ساخت صحن امام باقر (ع)

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به مشارکت مردم استان در ساخت صحن امام محمد باقر (ع) حرم امامین کاظمین افزود: تا امروز بخش قابل توجهی از سهم خراسان جنوبی تأمین شده که نشان از عنایت مردم دارد و انتظار است که خانواده کارکنان دولت هم وارد میدان شوند.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی که به همراه پنج استان دیگر معین ساخت صحن امام محمد باقر (ع) بوده، رتبه اول را در کمک به این پروژه مهم داشته است.

سید محمد رضا طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی نیز در این برنامه اظهار کرد: عشق و ارادت به ائمه اطهار (ع) در بافت فرش بسیار قابل توجه است و زحمات بافندگان جای تأمل دارد.

نشانی از ارادت به اهل بیت (ع)

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: سختی‌های بافت فرش و زمانگیر بودن آن در قبال دستمزد قابل قیاس نیست اما ارادت به اهل بیت (ع) این سختی‌ها را برای بافندگان آسان می‌کند.

طالبی افزود: بافت فرشی که با عشق و معرفت انجام می‌شود و دیگر مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی نمایشی از ارادت به اهل بیت (ع) است.

وی گفت: اگرچه خراسان جنوبی از لحاظ شاخص جمعیت یا مسائل معیشتی و اقتصادی نسبت به سایر استان‌ها رتبه‌های پایین‌تری دارد اما در کمک به اعتاب مقدسه جزو استان‌های برتر است که نشان از دینداری و ارادت مردم استان به اهل بیت دارد.

طالبی گفت: در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی استان آسیب‌هایی وجود دارد البته آمار آن نسبت به دیگر نقاط کشور کمتر است اما یکی از دلایلی که هنوز خراسان جنوبی دستخوش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نشده، رویکرد ولایتمداری و اعتقاد خاص مردم به ائمه اطهار (ع) است.

حضور پررنگ بانوان در کارگاه‌های قالیبافی

وی اظهار کرد: همین اقدامات اجتماعی، فرهنگی و مشارکت در امور خیر یک امر به معروف و نهی از منکر بزرگ است و امام حسین (ع) هم مهمترین هدف قیام خود را همین مسئله عنوان کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی افزود: حضور بانوان در کارگاه‌های قالیبافی ستاد عتبات عالیات موجب تشویق دیگران شده از این رو مشکلات هر بخش یا منطقه و جامعه را می‌توانند بررسی کنند و برای دیگر امور در راستای مسائل اعتقادی و اعتلای جامعه اسلامی گام بر می‌دارند.

وی یادآور شد: تنها چیزی که برای انسان می‌ماند همین امور خیر است و باید در طول زندگی به آن توجه کرد.