به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در سخنانی، اظهار داشت: دو بازارچه دائمی عرضه میوه‌وتره‌بار در شهر خرم‌آباد ایجاد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد بازارچه بانوان، عنوان کرد: همچنین بازارچه تخصصی با رویکرد تنظیمی و کمک به معیشت و اقتصاد خانوار با قیمت دولتی در شهر خرم‌آباد ایجاد می‌شود.

شهردار خرم‌آباد، افزود: بازارچه حمایتی بانوان برای اولین‌بار باهدف توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار، افراد توانمند و همکاری دستگاه‌های حمایتی در آستانه افتتاح قرار دارد.

بارانی بیرانوند، تصریح کرد: بازارچه محلی خرم‌آباد باهدف رونق کسب‌وکار و بر مبنای اساسنامه قانونی در حال انجام و سازمان میادین شهرداری موظف شده است بازارچه‌های موقت و دائم را در سطح شهر ایجاد کند تا مردم بتوانند محصولات مختلف باکیفیت را با قیمت‌های مناسب خریداری کنند.