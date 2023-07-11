جاری شدن سیل در شمال هند؛ دست کم ۳۷نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیاتایمز، به‌دنبال بارش باران شدید و وقوع سیل در شمال هندوستان، دست کم ۳۷ نفر جان خود را از دست دادند.

ایالت هیماچال پرادش همچنان بیشترین آسیب و خسارت را متحمل شده به طوری که رانش زمین و سیلاب، جان ۱۸ نفر را گرفته است. در جریان سیل شدید در بخش شمالی هندوستان، ۹ نفر دیگر در پنجاب و هاریانا و سه تن هم در اوتار پرادش جان خود را از دست دادند.

نارندرا مودی، نخست وزیر هندوستان درباره شرایط با مقامات ارشد ایالات هیماچال پرادش و اوترانچال صحبت کرده و به آنها اطمینان داده است که کمک و حمایت مورد نیاز از سوی دولت تامین خواهد شد.

در مجموع ۳۹ تیم مقابله با بحران به چهار ایالت هندوستان اعزام شده‌اند. ۱۴ تیم در پنجاب، ۱۲ تیم در هیماچال، هشت تیم در اوترانچال و پنج تیم نیز در هاریانا مستقر شده‌اند.

سخنگوی واحد مقابله با بحران و بلایای طبیعی هندوستان اعلام کرده که عملیات نجات همچنان جریان دارد. به گفته وی، در پنجاب، نیروهای ارتش ۹۱۰ دانشجو و ۵۰ نفر دیگر را از یک دانشگاه خصوصی نجات دادند.