کمرنگ کردن عفاف و حجاب سلاح دشمن برای تضعیف جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی ظهر سه شنبه در هشتمین همایش چادرهای آسمانی در ستاد انتظامی استان فارس بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نقشه‌های دشمن برای آسیب رساندن به نبیان خانواده موضوع کمرنگ کردن اثر عفاف و حجاب در جامعه است.

وی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه ضروری دانست و افزود: دشمنان در هر مقطعی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران به دنبال یک بهانه بوده‌اند تا به وسیله آن به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدشه و هجمه وارد کنند.

سردار حبیبی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در اسلام به آن تاکید شده مسئله احترام به جایگاه زن در جامعه است البته نباید از این موضوع غافل شد که در بسیاری از کشورهای جهان زن در جامعه هیچ اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: زمانی جامعه دارای آرامش و ثبات است که بنیان خانواده در این جامعه دارای استحکام بوده از این رو دشمن با آگاهی از این مسئله در تلاش است تا بنیان خانواده‌های ایرانی را متزلزل کند.

این مقام انتظامی سلاح دشمنان در به راه انداختن جنگ فرهنگی بر علیه ایران اسلامی را فضای مجازی عنوان کرد و افزود: آسیب‌های فضای مجازی باید به صورت ویژه به دختران و پسران و همه آحاد جامعه آموزش داده شود تا گرفتار آن نشوند.

به گفته فرمانده انتظامی استان فارس در تمام ادیان الهی موضوع عفاف و حجاب مورد تاکید بوده و در همه دانشگاه‌های دنیا نیز در این راستا قوانین و مقرراتی وضع شده و در صورت تخطی از این قوانین، با مسببان آن برخورد می‌شود.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: دشمن توانایی دیدن افتخارات زنان محجبه ایرانی را ندارد از این رو باید با الگو گرفتن از سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب کبری (س) روز به روز به عزت زنان ایران افزوده شود.