حجاب تضمین کننده سلامت روحی بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار پیش از ظهر سه شنبه در همایش بزرگ عفاف و حجاب در شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: جهاد حجاب و عفاف برای زنان جامعه اسلامی واجب است چرا که حجاب مصونیت زنان را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه حجاب برای سلامت روحی و روانی جامعه ضروری است، خاطرنشان کرد: حفظ کرامت انسانی زن به واسطه عفت و حجاب است.

امام جمعه مشگین‌شهر با بیان اینکه عفت نیمی از ایمان است، تصریح کرد: اولین مسئله در علم اخلاق عفت است که از ارکان جهاد با نفس و مبارزه با امیال شیطانی است.

حجت‌الاسلام باوقار با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه پرداخت بیان کرد: بانوان با پوشش مناسب خود را از دام‌های شیطانی رها می‌کنند چرا که حجاب از الزامات دینی است که نباید به دست فراموشی سپرده شود.

وی اظهار کرد: رعایت حجاب بیش از هر زمان دیگر در عصر حاضر لازم و ضروری است چرا که دشمن حجاب را پاشنه آشیل جامعه اسلامی تلقی کرده و بر روی اضمحلال آن برنامه ریزی‌های گسترده‌ای دارد.

امام جمعه مشگین‌شهر با بیان اینکه عفت و حیا تنها مختص زنان نیست و مردان جامعه نیز باید از رفتار عفیفانه برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: با رجوع به آیات قرآن و برهان‌های دینی متوجه می‌شویم که یوسف پیامبر عفت و پاکدامنی کرد و خداوند وی را از بندگان مخلص و مقرب خود قرار داد.

حجت‌الاسلام باوقار گفت: دشمن تلاش می‌کند ریشه‌های بنیادین انقلاب اسلامی و نظام حاکم بر ایران را سست و بی‌بنیان نشان داده و با کم‌رنگ کردن حجاب در اذهان عمومی زمینه بدحجابی و بی‌حجابی را در جامعه بیشتر از این رقم بزند.

وی بیان کرد: زنان در جامعه اسلامی مظهر احساس و عاطفه هستند و تنها عامل محافظت از عواطف زنان در جامعه اسلامی عفت و حجاب آنان است.

امام جمعه مشگین‌شهر گفت: اگر بخواهیم به عنوان انسان مؤمن آزاده، شریف و بزرگوار دارای ارزش زندگی کنیم تن دادن به ارزش‌های اسلامی و اخلاقی و دینی که مظهر حجاب و عفاف است بر عزت ما در جامعه خواهد افزود چرا که هیچ کس با بی عفتی و بی حجابی جایگاهی در جامعه برای خود پیدا نکرده است.