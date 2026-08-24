روزانه هزار کامیون برای تأمین نیاز کشور عازم بندر چابهار شدند

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و رهبر شهید از تمام جان‌باختگان جنگ تجلیل کرد و با تأکید بر نقش بخش خصوصی در طول جنگ گفت: یکی از ارکان مهم ساختار ما در ایام جنگ با دشمن ، بخش خصوصی بود و این مجموعه صرفاً مجری تصمیمات دولت نبود، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها نیز نقش داشت.

غیرت کامیونداران از جلوه‌های مهم دوران جنگ بود

وی درباره حمل‌ونقل جاده‌ای در جنگ تحمیلی سوم افزود: در حمل‌ونقل جاده‌ای باید مسیر ارائه خدمات برای جابه‌جایی مسافر و کالا استمرار پیدا می‌کرد. با وجود بسته شدن آسمان و شرایط جنگی، رانندگان با غیرت و مسئولیت‌پذیری به فعالیت خود ادامه دادند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: حتی زمانی که بنادر جنوبی مورد حملات شدید قرار گرفتند، ستاد تسهیل و تسریع ترخیص کالا از بنادر شکل گرفت و ریاست آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی بود. همه نقش‌آفرینان حوزه بنادر در این فرآیند حضور داشتند و تصمیمات باید به گونه‌ای اتخاذ می‌شد که کالا از طریق ریل و جاده به مقصد برسد.

وی گفت: در این جنگ بیش از ۱۴۷ شهر و روستا و ۲۵ استان درگیر این جنگ بودند. در برخی روزها تعداد کامیون‌های حاضر در بنادر به بیش از ۳ هزار دستگاه رسید و در شرایطی که بندر چابهار در حالت عادی ظرفیت محدودی برای تخلیه کامیون داشت، با توجه به شرایط ایجادشده، بخشی از کالاها به این بندر هدایت شد.

روزی هزار کامیون برای جابه‌جایی کالا عازم چابهار شدند

صادق ادامه داد: این تصمیم به معنای طی شدن مسیرهای طولانی توسط رانندگان بود و هماهنگی حداکثری برای انجام آن صورت گرفت. حتی رانندگانی از نقاط دور کشور برای جابه‌جایی کالا به چابهار رفتند و روزی را داشتیم که هزار کامیون عازم بندر جابهار شد و حتی از اردبیل به سمت چابهار رفتند که این موارد نشان‌دهنده غیرت و مسئولیت‌پذیری فعالان این حوزه بود.

وی با اشاره به جان‌باختن و شهادت برخی رانندگان در جریان حملات اظهار کرد: در حوزه جاده، غیرت کامیونداران و رانندگانی که این بار را جابه‌جا کردند، از جمله جلوه‌های مهم این دوره بود. در موضوع مسافران نیز با وجود تمام مشکلات، رانندگان اتوبوس مسافران را در اقصی نقاط کشور جابه‌جا کردند.

وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تمامی مردم ایران گفت: در وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را کردیم تا به نجابتی که مردم به خرج دادند و پای کشورشان ایستادند، پاسخ دهیم.

وی با اشاره به اهداف دشمنان در جریان جنگ اظهار کرد: با این دیدگاه که باید دشمن را بسیار حقیر ببینیم، موافق نیستم؛ زیرا چنین نگاهی موجب می‌شود قدرتی که ایران در برابر این دشمن به خرج داد، نادیده گرفته شود. دو قدرت بزرگ نظامی و فناوری و حوزه جنگ، یعنی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، به صورت مستقیم در برابر ملت ایران قرار گرفتند.

دشمن به دنبال هدف قرار دادن تاب‌آوری و تجزیه ایران بود

عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: آنچه دشمن پیش‌بینی کرده بود، هدف قرار دادن تاب‌آوری کشور و در نهایت تجزیه ایران بود. مردم ایران با رشادت، حضور در صحنه و هوشیاری خود نشان دادند که ایران باید ایران باقی بماند. دشمنان ما با این جغرافیا مشکل دارند.

وی ادامه داد: در وزارت راه و شهرسازی نیز مجموعه‌ای از همکاران در صف و ستاد پای کار مردم ایستادند و تلاش کردند دین خود را نسبت به مردم و کشور ادا کنند. رئیس‌جمهور نیز یکی از شجاع‌ترین روسای جمهور این مملکت است و این شجاعت، ناشی از دغدغه‌مندی ایشان برای ایران و همه مردم ایران است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به همه مردم کشور اظهار کرد: امام راحل همواره می‌فرمودند که برای همه مردم ایران دعا می‌کنند و تک تک مردم ایران را دوست دارند. این تک تک مردم یعنی فارغ از تمام تنوع و تفاوت در دین، مذهب، پوشش و قومیت، همه مردم ایران مورد احترام هستند.

صادق افزود: دولت چهاردهم نیز در کنار سربازانی که از جان خود مایه گذاشتند، در کنار آن عزیزی که در بدترین شرایط آب و هوایی پای لانچر و کشورش ایستاد و فرزند خود را ندید و در کنار عزیزانی که در عرصه مذاکره ایستادند و توافقنامه‌ای که نشان عزت و سربلندی کشورمان بود، تلاش کرده است.

وی ادامه داد: مجموعه اقدامات انجام‌شده، از حضور مقام معظم رهبری، شورای عالی امنیت ملی، رئیس‌جمهوری و سران قوا تا تیم مذاکره‌کننده، سربازانی که جنگیدند و سردارانی که از دست دادیم، همه و همه نشان‌دهنده عزت و سربلندی مردم ایران است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: از مردم ایران می‌خواهم قدردانی و قدرشناسی کنم که چگونه با هوشیاری نشان دادند باید ایران باقی بماند