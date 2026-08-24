به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای بر شفافیت فرآیندهای مالیاتی در حوزه انتقال اموال متوفی تاکید کرد. بر اساس این گزارش، مطابق ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، انتقال اموال و دارایی‌ها از متوفی به وراث مشمول مالیات بر ارث است و پس از آن، فرآیند تقسیم اموال و دارایی‌ها میان وراث صرف‌نظر از اینکه به‌صورت تراضی (توافقی) ورثه باشد یا از طریق حکم دادگاه، مشمول مالیات نخواهد بود.

بر اساس مفاد این بخشنامه، حتی در مواردی که تقسیم اموال مستلزم اصلاح سهم، سازش مابه‌التفاوت یا عدم تساوی در تقسیم باشد، این اقدام از منظر قوانین مالیاتی «انتقال جدید» محسوب نشده و مشمول مالیات دیگری نیست.

سازمان امور مالیاتی در عین حال تأکید کرد که معافیت مذکور صرفاً ناظر بر «تقسیم‌نامه» میان وراث است. طبق تبصره (۴) ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه ورثه پس از تعیین سهم خود، اموال مذکور را به «اشخاص ثالث» یا حتی سایر وراث بفروشند یا انتقال دهند، این انتقال ثانویه، یک معامله مستقل محسوب شده و علاوه بر مالیات بر ارث اولیه، مشمول مالیات‌های متعلق به آن فصل مربوطه از قانون خواهد بود.

این بخشنامه با استناد به مقررات ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی و ماده ۵۹۱ قانون مدنی، بر ضرورت تسهیل در امور وراث و جلوگیری از تفاسیر سلیقه‌ای در اجرای قوانین مالیاتی صادر شده است.