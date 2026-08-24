فجر شهید سپاسی هنوز برای جذب بیرانوند اقدامی نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم احمدی درباره شایعات مطرحشده پیرامون احتمال سربازی علیرضا بیرانوند و حضور این بازیکن در فجر شهید سپاسی گفت: ما نیز این شایعات را شنیدهایم، اما تاکنون هیچ موضوعی بهصورت رسمی اعلام نشده است و باید منتظر بمانیم وضعیت او از سوی مراجع ذیربط و ستاد کل نیروهای مسلح مشخص شود.
وی افزود: هنوز برای ما مشخص نیست که بیرانوند مشمول خدمت سربازی است یا فرصت دیگری در اختیار او قرار خواهد گرفت و تا زمان مشخص شدن این موضوع نمیتوان درباره آینده این بازیکن اظهار نظر قطعی کرد.
مدیرعامل فجر شهید سپاسی در پاسخ به این پرسش که آیا این باشگاه در صورت قطعی شدن سربازی بیرانوند برای جذب او اقدام خواهد کرد، گفت: تا این لحظه هیچ اقدام رسمی برای جذب ایشان نداشتهایم.
احمدی با اشاره به وجود دو تیم نظامی در فوتبال کشور، ادامه داد: ملوان ۳۰ درصد نظامی است و فجر سپاسی یک تیم کاملاً نظامی محسوب میشود، اما در این میان نظر و تصمیم شخصی آقای بیرانوند نیز برای ما اهمیت زیادی دارد. او بازیکنی شناختهشده و محبوب است و انتخاب نهایی او را کاملاً محترم میدانیم.
وی درباره برنامه فجر سپاسی برای ادامه فعالیت در بازار نقلوانتقالات تابستانی نیز بیان کرد: در حال حاضر دو یا سه جای خالی در فهرست تیم داریم و اولویت ما جذب بازیکن سرباز است؛ بهویژه بازیکنی که سابقه حضور در لیگ برتر را داشته باشد.
مدیرعامل فجر سپاسی افزود: منتظر مشخص شدن وضعیت بازیکنانی هستیم که در تیم ملی یا سایر تیمها حضور دارند و ممکن است مشمول خدمت سربازی شوند و پس از روشن شدن شرایط آنها درباره جذب بازیکنان تصمیمگیری خواهیم کرد.
احمدی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که وضعیت نظاموظیفه و شرایط گزینههای موردنظر مشخص نشود، تصمیم قطعی نخواهیم گرفت. اگر بتوانیم بازیکن سرباز و باکیفیتی را که موردنظر باشگاه است جذب کنیم، اولویت با این گزینهها خواهد بود و در غیر این صورت به سراغ بازیکنان آزاد میرویم.
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