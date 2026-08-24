به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور پیامی ضمن گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند و تبریک این مناسبت به دولتمردان، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، بهویژه همکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه، بر ضرورت تقویت ثبات اقتصادی، رونق تولید، حمایت از سرمایهگذاری و بهبود معیشت مردم تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، در متن پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دولت، یادآور فرهنگ خدمت صادقانه به مردم و پاسداشت راه شهیدان رجایی و باهنر است؛ دولتمردانی که خدمتگزاری، مسئولیتپذیری و سادهزیستی را سرلوحه کار خود قرار دادند و نامشان با فرهنگ خدمت به مردم ماندگار شد.
هفته دولت امسال در شرایطی فرامیرسد که ملت بزرگ ایران، سالی دشوار و سرنوشتساز را پشت سر گذاشته است؛ سالی که با جنگ تحمیلی اخیر، شهادت رهبر شهید و جمعی از دولتمردان، فرماندهان و دانشمندان کشور و تشدید فشارها و تحریمهای اقتصادی همراه بود. در چنین شرایطی، دولت با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و همراهی مردم، تلاش کرد ثبات اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی و استمرار خدمات عمومی را حفظ کند و اجازه ندهد دشواریها، روند خدمترسانی به مردم را متوقف سازد.
امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات، اعتماد، مشارکت و همافزایی ملی نیازمند است. تقویت تولید، حمایت از سرمایهگذاری، حفظ اشتغال، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی، از مهمترین اولویتهای دولت است و تحقق آنها بدون حضور و مشارکت مردم و فعالان اقتصادی امکانپذیر نیست.
در این هفته، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و همه شهدایی که در دفاع از ایران، امنیت و استقلال کشور جان خود را فدا کردند، هفته دولت و روز کارمند را به همه دولتمردان، مدیران و کارکنان خدوم دستگاههای اجرایی کشور، بهویژه همکاران پرتلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه، تبریک میگویم و از تلاشهای صادقانه آنان در مسیر خدمت به مردم قدردانی میکنم.
امروز بیش از هر زمان دیگری، به دولتی کارآمد، اقتصادی تابآور و مردمی امیدوار نیاز داریم که با تکیه بر ظرفیتهای ایران و اعتماد به توانمندیهای مردم، مسیر ثبات اقتصادی، رونق تولید، گسترش سرمایهگذاری و بهبود معیشت را با جدیت دنبال کند. دولت با تمام توان در این مسیر گام برمیدارد و اطمینان دارد که همراهی و مشارکت مردم، بزرگترین پشتوانه ایران برای عبور از دشواریها و ساختن آیندهای قویتر و شایستهتر است.»
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