دونده خوزستانی رکورد جهان را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان در کشور فرانسه پیگیری شد که امان الله پاپی در کلاس F۵۷ ماده پرتاب نیزه با ثبت رکورد پنجاه متر و ۹ سانتی متر با شکستن رکورد جهان به مقام قهرمانی دست یافت.

پاپی ضمن به گردن آویختن مدال طلا سهمیه مسابقات پارالمپیک پاریس فرانسه را کسب کرد.

قهرمان استان خوزستان پس از قهرمان شدن بر پرچم کشورمان سجده شکر کرد.

محمد خالوندی ورزشکار ایرانی اصل تیم ترکیه بر سکوی دوم ایستاد و ورزشکار کشور ازبکستان مقام سوم را کسب کرد.

در این کلاس، ۱۱ دونده به رقابت پرداختند.

امان الله پاپی هفدهم تیرماه در مراسم افتتاحیه مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به عنوان پرچمدار کشورمان حضور داشت.

هاشمیه متقیان، الهام صالحی و صادق بیت سیاح دیگر ورزشکاران استان در مسابفات پارادوومیدانی قهرمانی جهان هستند.

مهدی فارسی به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی پارادوومیدانی کشور حضور دارد.

۱۳ دونده از کشورمان به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شدند.

یک هزار و ۲۰۶ دونده از ۱۰۳ کشور در مسابقات پارادوومدانی قهرمانی جهان به رقابت می‌پردازند.

شهر پاریس تا بیست و پنجم تیرماه از مسابقات پارادوومیدانی جهان میزبانی می‌کند.

هفدهمین دوره مسابقات تابستانی پارالمپیک سال آینده برگزار می‌شود.