رتبه ششمی ایران در خطر هفتم شدن است/ تورم به ورزش فشار وارد کرده

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین نشست هیات اجرایی بعد از نشست هیات اجرایی جلسه ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی برگزار شد.
مناف هاشمی سخنگوی کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران گفت: خسروی وفا گزارش از شورای المپیک آسیا داشتند که یک رقابت تنگاتنگ بین دو نامزد بود که ملاقاتهای زیادی با کشورهای مختلف داشتند که در نتیجه این انتخابات با اختلاف ۴ رای به نفع شیخ طلان به پایان رسید.
وی ادامه داد: بعد از گزارش خسروی وفا، مهدی تاج در مورد مشکلات تیم امید صحبت کرد تا از سوی کمیته و وزارت ورزش از این تیم حمایت شود، قرار بود در انتهای جلسه در مورد کمک به تیم امید تصمیم گیری شود که به جلسه آینده موکول شد. احتمالا جلسه فوق العاده داشته باشیم.
وی در مورد پاداش به ورزشکاران در پای سکو گفت: تصمیم نهایی در مورد پاداش پای سکوی ورزشکاران گرفته شد و به عنوان مصوبه ابلاغ شد، بنابراین مدال آوران طلا ۱۵ هزار دلار معادل ریالی در پای سکو به او پرداخت میشود. برای مدال آوران نقره ۶ هزار دلار معادل ریالی و برای مدال آوران برنز ۳ هزار دلار معادل ریالی پرداخت میشود. پاداش وزارت خانه و دولت جداست و احتمالا بیشتر از پاداش مصوبه کمیته خواهد بود.
سخنگوی کمیته ملی المپیک گفت: حدودا ۳۰ رشته ورزشی را نهایی کرده بودیم امروز در مورد برخی رشتهها و نفرات و همچنین رشتههای المپیکی بحث های مطرح شد، در نهایت تصمیم بر آن شد که رشتههای مدال آور با اکثر نفرات اعزام شوند. مثل رشته های کشتی، وزنه برداری، کبدی، کوراش و... در مورد رنگ مدالها و تعداد آنها هم بحث کردیم، با این حال جلسه ستاد عالی بازیها هنوز صورتجلسه نشده و فعلا نمیتوانم در مورد آن صحبت کنم.
هاشمی در مورد تعیین تکلیف وضعیت فدراسیون ژیمناستیک عنوان کرد: تکلیف در یکی دو روز آینده مشخص میشود. برای اینکه ورزش کشور آسیب نبیند با وزارت ورزش هماهنگ هستیم و بهترین تصمیم را خواهیم گرفت.
وی در مورد تعداد کاروان ایران عنوان کرد: صبح امروز طبق آخرین جمعبندی ما تعداد ورزشکاران کاروان ایران بین ۳۳۰ تا ۳۴۰ نفر است که البته در مورد چند نفر هنوز تصمیم نهایی را نگرفتیم، در کنار آن ۱۵۰ نفر هم اعضای ستاد و کادر فنی خواهند بود. تمام تلاش این است که کاروان کیفی باشد.
وی در مورد زمان دقیق اعزام ورزشکاران گفت: برخی از ورزشکاران از کشور دیگری به هانگژو اضافه می شوند، برای آنها شرایط خاص را در نظر گرفتیم. از اول مهر حدودا ۶ روز قبل با هماهنگی ورزشکاران براساس رشتهها و مسابقات اعزام میشوند. بین ۵ تا ۱۲ مهرماه بیشترین تعداد نفرات کاروان ایران را در هانگژو داریم. بعد از یکی دو روز از اتمام مسابقات هم ورزشکاران برمیگردند.
هاشمی در مورد اعزام تیم دوم کشتی به مسابقات بازیهای آسیایی هانگژو عنوان کرد: لیستی که از تیم کشتی داریم لیست خوبی است،اصلاحاتی در کشتی فرنگی و آزاد صورت گرفت که امیدبخش است، انتظار داریم کشتی هم در بازیهای آسیایی و هم المپیک خوب نتیجه بگیرد. نگرانی از این بابت نداریم.
وی گفت: اقدامات اولیه اعزام کاراوان آسیایی انجام شده است. تجهیزات، چمدان، بلیت و سایر ملزومات نهایی شده و معاونان کاروان شدیدا مشغول انجام هستند. غیر از اینکه تامین ارز حدود ۷۵ درصد انجام شده، حدود ۸۱ میلیارد تومان هم از محل ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد بر هزینه کاروان کمک کنیم، به فدراسیونها پرداخت شد. وزارت هم پرداختی به فدراسیونها داشته و با کمک ما و وزارت فدراسیونها نباید امروز مشکلات مالی برای حضور در بازیهای آسیایی داشته باشند.
هاشمی همچنین در مورد حضور روسیه و بلاروس در بازیهای آسیایی گفت: قرار بود درخصوص تکلیف حضور روسیه و بلاروس در بازیها شورای المپیک آسیا به ما اطلاعرسانی کند که هنوز ابلاغ نشده ولی مدالشان تاثیری ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کشتی با ترکیب دوم خود در این رقابتها شرکت میکند، گفت: لیست کشتی، لیست خوب و امیدبخشی است و امیدداریم این رشته هم در بازیهای آسیایی و هم در الپیک بدرخشد و نگرانی از بابت حضور کشتی در این مسابقات نداریم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد پیشبینیاش از عملکرد کاروان ایران در بازیهای آسیایی هانگژو گفت: شرایطی سختی برای رقابت با حریفان در بازیهای آسیایی داریم. کشورهایی مثل قزاق، ازبک، هند، چین تایپه در اطراف ما قرار دارند و میتوانند رتبه ششم قبلی ما را به هفتمی تبدیل کنند. شاید هم ما بتوانیم رتبه خود را به پنجمی ارتقا دهیم. رتبه کاروان به مسائلی زیادی از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تجهیزات مرتبط است. بهخصوص اینکه ما به لحاظ بودجهای هم محدودیت داریم. در گذشته یک کاروان ۲۰ نفره از والیبال، کشتی تکواندو به کشوری در آمریکا یا اروپا اعزام میشد، با اعتبار ۲ میلیاردی میرفت ولی امروز کمتر از ۸ میلیارد نمیتوان اعزام کرد و این تورم فشار میآورد.
هاشمی افزود: البته دولت متناسب با تورم، بودجه ورزش را بیشتر کرده است. از جمیع جهات، کاروان ما کیفی است و نسبت به دوره قبل از لحاظ تعداد ورزشکاران و همراهان کاروان ما نسبت به قبل حدود ۷۰ نفر کمتر خواهد بود ولی شاید این عدد تا زمان اعزام تغییر کند.
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