راه اندازی مرکز دائمی فرماندهی راهیان نور در منطقه جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی سپهوند ظهر امروز سه‌شنبه ضمن ملاقات با رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح خوزستان بیان کرد: اهتمام این ستاد به توسعه ظرفیت‌های کمی و کیفی فعالیت‌های زیرساختی و فرهنگی در انعکاس و بازخورد استقبال روزافزون مردم است.

وی افزود: اکنون ۳۰ هزار تخت خواب در ۵۰ اردوگاه مستقر در یادمان‌های دفاع مقدس خوزستان در ۲ فصل پایانی سال پذیرای کاروان‌های راهیان نور هستند.

سردار سپهوند ادامه داد: افزایش ظرفیت پذیرش زائران راهیان نور و همچنین افزایش بازه زمانی پذیرش کاروان‌ها از ۶ ماه به کل سال در دستور کار و چشم‌انداز این قرارگاه است.

رئیس دادگاه‌های نظامی خوزستان در این دیدار نیز حرکت مقدس راهیان نور را بسیار پر اهمیت و با برکت دانست و افزود: امروز در جبهه کار فرهنگی، کاروان‌های راهیان نور یکی از مهمترین سنگرهای مقابله با دشمن در جنگ نرم هستند.

یوسف مسیبی آلاشتی بیان کرد: همه ساله و با گذشت زمان علاقه نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها برای حضور در یادمان‌های دفاع مقدس این استان از سراسر کشور بیشتر می‌شود، به همین منظور باید شرایط برای استقبال از مردم در یادمان‌ها به بهترین شکل فراهم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ یادمان شهدا در خوزستان وجود دارد که از این تعداد مدیریت هفت یادمان بر عهده سپاه استان است.