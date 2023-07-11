مهدی زارع استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و رئیس مرکز پیش بینی زلزله در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمین لرزه ۳.۶ ریشتری امروز در شرق تهران اظهار داشت: مرکز این زمین لرزه در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران بوده و ناشی از فعال شدن گسل ایوانکی است.

وی با اشاره به اینکه این گسل یکی از شلوغ ترین و پر جمعیت ترین مناطق تهران را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: زمین لرزه امروز در پاکدشت، قیام دشت و شرق تهران احساس شده و پیش از این در ۱۷ مهر سال ۸۸ و سوم اسفند سال ۸۹ نیز در همین نزدیکی زمین لرزه‌هایی به وقوع پیوسته که هر چند کوچک بوده ولی حکایت از فعال بودن گسل ایوانکی دارد.

استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی ادامه داد: به لحاظ تاریخی نیز شواهد موید وقوع زمین لرزه ۷ ریشتری در سال ۷۳۴ و ۸۵۵ میلادی در این منطقه است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است دوباره زمین لرزهای بزرگ در این محدوده رخ دهد گفت: بله ولی اینکه زمین لرزه امروز نشانه‌ای از زمین لرزه بزرگ است را نمی‌توان تأیید کرد. باید پایش دقیق صورت گیرد و با مدل سازی اتفاقات را بررسی و رصد کرد.