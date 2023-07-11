اجرای طرح «زیرسایه کتاب» در کتابخانه های عمومی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فیروزی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در راستای غنی شدن اوقات فراغت در فصل تابستان طرح «زیر سایه کتاب» در کتابخانه های عمومی استان فارس اجرایی شده است.
وی اضافه کرد: در این طرح بیش از ۱۴ هزار برنامه فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان فارس اجرایی خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول طرح زیر سایه کتاب از اول تیرماه در استان فارس اجرایی شده و این طرح تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
فیروزی اضافه کرد: این برنامهها در چهار محور «کارگاههای آموزشی، رویدادهای کتابخوانی، ویژه برنامههای کودک و نوجوان و جشنواره و مسابقات» خواهد بود.
وی افزود: از جمله برنامههایی که در قالب طرح زیر سایه کتاب اجرایی خواهد شد میتوان به جشنواره کتابخوانی رضوی؛ قصه گویی، روی خط کتاب، نشستهای مطالعاتی و نقد و جمع خوانی کتاب، نشستهای کتابخوانی و نمایشنامه خوانی، نمایشگاه کتاب، مشاوره و نشستهای مهارتهای اجتماعی، دورههای تحکیم و تعالی خانواده، دورههای آموزشی و مهارت افزایی، کارگاههای کسب و کارهای خانگی و مشاغل کوچک، محافل ادبی اشاره کرد.
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