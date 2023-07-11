  1. استانها
  2. فارس
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۱

سرپرست کتابخانه های عمومی فارس خبر داد؛

اجرای طرح «زیرسایه کتاب» در کتابخانه های عمومی فارس

اجرای طرح «زیرسایه کتاب» در کتابخانه های عمومی فارس

شیراز-سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان فارس از برگزاری طرح «زیرسایه کتاب» در کتابخانه های عمومی استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فیروزی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در راستای غنی شدن اوقات فراغت در فصل تابستان طرح «زیر سایه کتاب» در کتابخانه های عمومی استان فارس اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: در این طرح بیش از ۱۴ هزار برنامه فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان فارس اجرایی خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول طرح زیر سایه کتاب از اول تیرماه در استان فارس اجرایی شده و این طرح تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

فیروزی اضافه کرد: این برنامه‌ها در چهار محور «کارگاه‌های آموزشی، رویدادهای کتابخوانی، ویژه برنامه‌های کودک و نوجوان و جشنواره و مسابقات» خواهد بود.

وی افزود: از جمله برنامه‌هایی که در قالب طرح زیر سایه کتاب اجرایی خواهد شد می‌توان به جشنواره کتابخوانی رضوی؛ قصه گویی، روی خط کتاب، نشست‌های مطالعاتی و نقد و جمع خوانی کتاب، نشست‌های کتابخوانی و نمایشنامه خوانی، نمایشگاه کتاب، مشاوره و نشست‌های مهارت‌های اجتماعی، دوره‌های تحکیم و تعالی خانواده، دوره‌های آموزشی و مهارت افزایی، کارگاه‌های کسب و کارهای خانگی و مشاغل کوچک، محافل ادبی اشاره کرد.

کد مطلب 5833909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها