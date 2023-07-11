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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۷

مسئول بسیج سازندگی هرمزگان:

بسیج سازندگی هرمزگان ۳۰میلیاردتومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرد

بسیج سازندگی هرمزگان ۳۰میلیاردتومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرد

بندرعباس - مسئول بسیج سازندگی هرمزگان گفت: امسال ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان در هرمزگان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسین باوقار با اشاره به اینکه این تسهیلات به ۲۱۵ متقاضی در زمینه‌های کشاورزی، دامداری، خانگی و صنایع تبدیلی پرداخت شده است، افزود: با پرداخت این تسهیلات برای ۴۵۰ نفر شغل ایجاد شد.

مسئول بسیج سازندگی هرمزگان خاطرنشان کرد: حداقل تسهیلات پرداختی ۳۰ میلیون، حداکثر در بخش خویش فرمایی ۱۵۰ میلیون و در بخش کارفرمایی ۴ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه کارمزد تسهیلات ۴ درصد و بازپرداخت ۷ ساله است، اظهار کرد: پارسال هم با پرداخت تسهیلات به ۳۵۶ متقاضی، هزار و ۴۵۰ نفر مشغول به کار شدند.

کد مطلب 5833960

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