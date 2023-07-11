بسیج سازندگی هرمزگان ۳۰میلیاردتومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسین باوقار با اشاره به اینکه این تسهیلات به ۲۱۵ متقاضی در زمینه‌های کشاورزی، دامداری، خانگی و صنایع تبدیلی پرداخت شده است، افزود: با پرداخت این تسهیلات برای ۴۵۰ نفر شغل ایجاد شد.

مسئول بسیج سازندگی هرمزگان خاطرنشان کرد: حداقل تسهیلات پرداختی ۳۰ میلیون، حداکثر در بخش خویش فرمایی ۱۵۰ میلیون و در بخش کارفرمایی ۴ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه کارمزد تسهیلات ۴ درصد و بازپرداخت ۷ ساله است، اظهار کرد: پارسال هم با پرداخت تسهیلات به ۳۵۶ متقاضی، هزار و ۴۵۰ نفر مشغول به کار شدند.