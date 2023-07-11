به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اخبار اولیه از شلیک یک راکت از جنین به سمت شهرک صهیونیست‌نشین شاکید (شمال کرانه باختری) حکایت دارد.

روز گذشته نیز گردان العیاش وابسته به گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش حماس) از پرتاب دو فروند راکت از جنین خبر داده بود.

امیر بوخبوط خبرنگار پایگاه خبری عبری زبان واللا تاکید کرد که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که در حال پیگیری خبر شلیک یک راکت در شمال کرانه باختری هستیم.

گفتنی است رژیم صهیونیستی هفته گذشته در راستای مقابله با عملیات‌های تیراندازی و موشکی مقاومت فلسطین در جنین، اقدام به اجرای یک عملیات نظامی گسترده کرد. در این عملیات با مقابله قوی مبارزان مقاومت با نظامیان صهیونیست از مسافت صفر، اهداف نظامی اشغالگران محقق نشد و آنها به مبنای رویه همیشگی خود رو به کودک کشی آوردند.

حملات موشکی روزهای اخیر علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اطراف جنین، اصلی‌ترین نشانه از شکست عملیات نظامی اخیر ارتش رژیم صهیونیستی علیه جنین است.