ضرورت ارتقای خدمات درمانی تامین اجتماعی در جنوب و شرق استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار در دیدارِ مدیران سازمان تأمین اجتماعی در استان کرمان گفت: پوشش بیمه‌ای در زمان بیماری و درمان، کمک بسیاری خواهد بود.

استاندار کرمان به هزینه‌های درمانی اتباع خارجی در استان اشاره کرد و گفت: بخش درمان و تأمین اجتماعی بار مضاعفی را در پرداخت هزینه‌های درمان رایگان اتباع اعم از حوادث، زایمان، جراحی‌های تخصصی و … به دوش دارد که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

فداکار همچنین بر ارتقای خدمات درمانی تأمین اجتماعی در بخش‌های جنوبی و شرقی استان تاکید کرد و صدور نسخه الکترونیکی و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در بخش دارویی را کاری بزرگ دانست.

استاندار کرمان گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، اقدامات بیشتری داشته باشد.