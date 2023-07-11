نقش مؤسسه رازی در مهار کرونا بسیار تأثیرگذار بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسحاقی بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کانون بسیج اساتید مؤسسه رازی که با حضور رئیس سازمان بسیج اساتید استان البرز در سالن زنده یاد دکتر مرتضی کاوه مؤسسه برگزار شد، اظهار کرد: مؤسسه رازی از مهم‌ترین تأمین کنندگان سلامت کشور هم در بخش پزشکی و هم دامپزشکی بوده و خدمات آن عام المنفعه است که نه تنها شامل داخل کشور می‌شود بلکه حتی کشورهای اطراف نیز از فعالیت و تولیدات این مجموعه منتفع می‌شوند و به عبارتی در موضوع مسئولیت اجتماعی، مؤسسه رازی به خوبی تاکنون ایفای نقش کرده است.

وی همچنین با بیان تنوع مزایا و خدمات صادره از سوی مؤسسه رازی گفت: مؤسسه رازی از بدو تأسیس تاکنون، منشأ خدمات گسترده‌ای در ابعاد مختلف زندگی هم میهنان و مشخصاً شهروندان شهر کرج بوده است به صورتی که می‌توان گفت فضای سبز مؤسسه رازی همچون ریه‌های تنفسی شهر، عمل کرده و حتی به صورت غیر مستقیم نیز در حفظ و ارتقای جنبه‌های مختلف سلامت شهروندان، مؤثر و مفید فایده است به صورتی که سالانه هزینه‌های زیادی صرف نگهداری و حفظ فضای سبز مؤسسه می‌شود و انتظار است ارگان‌هایی مانند شهرداری که وظیفه تأمین و ایجاد فضای سبز شهری را به عهده دارند، به تعهدات خود به مؤسسه رازی که تأمین کننده سلامت کشور است، پایبند باشند تا خدای نکرده در خدمات رسانی و تولید فراورده‌های بیولوژیک در این مؤسسه خللی رخ ندهد.

رئیس مؤسسه رازی به دیگر خدمات مؤسسه از جمله تلاش چندبرابری کارکنان این مجموعه در دوره همه گیری بیماری کرونا اشاره کرد و ادامه داد: گرچه تنها پنج میلیون دز واکسن کووپارس از مؤسسه خریداری شد اما نتیجه این تلاش‌ها این بود که سایر کشورها، پس از مشاهده توان و قدرت علمی و فنی محققان و دانشمندان مؤسسه رازی، مجبور به تحویل واکسن به کشورمان شدند و به طور قطع، نقش مؤسسه رازی در مهار بیماری کووید - ۱۹ و بازگشت مردم به زندگی عادی بسیار تأثیرگذار و بزرگ بوده است.

دکتر اسحاقی در ادامه سخنانش، از جمله فعالیت‌های مؤسسه در بحث امیدآفرینی را هماهنگی و انجام بازدیدهای تخصصی شامل گروه‌های دانش آموزی و دانشجویی از مؤسسه رازی و دستاوردهای علمی و فنی آن عنوان کرد و افزود: به منظور آشنایی بیشتر مردم با خدمات گسترده مؤسسه رازی و ایجاد و تقویت روحیه امید و خودباوری میان مردم، پس از وقفه‌ای طولانی، مجدداً مجوز بازدید از مؤسسه به گروه‌های دانش آموزی و دانشجویی، اساتید و به ویژه نخبگان داده شده است.

رئیس مؤسسه رازی در ادامه یادآور شد: برای بازدید نخبگان و سرمایه‌های فکری کشور از مؤسسه رازی اهمیت فراوانی قائل بوده و زمینه حضور این افراد برای بازدید از بخش‌های مختلف مؤسسه را شخصاً پیگیری می‌کنم و امیدوارم این رویه در بسیج اساتید نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود.

مهاجرت نخبگان و سرمایه‌های علمی کشور به خارج

وی ضمن ابراز تأسف از مهاجرت نخبگان و سرمایه‌های علمی کشور به خارج، تصریح کرد: برای رسیدن یک فرد به مرحله مولد بودن و ورود به بازار کار، هزینه‌های فراوانی صرف می‌شود و انتظار است این افراد در کشور خودمان به خدمت مشغول شوند اما متأسفانه تلاش قابل توجهی برای حفظ یا جذب نخبگان صورت نمی‌گیرد و شاهد آن هستیم که به راحتی آنها را از دست می‌دهیم.

اسحاقی، ذات فعالیت در مراکزی مانند مؤسسه رازی را حفظ سلامت مردم حتی به قیمت تهدید سلامت کارکنان این مراکز خواند و گفت: در موضوع بیماری کرونا، بسیاری از همکاران مؤسسه رازی به واسطه کار بر روی این ویروس به بیماری مبتلا شدند و جانشان به خطر افتاد و البته ذات فعالیت مؤسسه رازی هم چیزی جز این نیست.

براساس این گزارش، اسحاقی در پایان نشست، محمد اسلام پناه را به عنوان رئیس جدید بسیج اساتید مؤسسه رازی معرفی و از خدمات غلامرضا محمدی قدردانی کرد.