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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

۱۴ واحد مسکن محرومان در مریوان به بهره‌برداری رسید

۱۴ واحد مسکن محرومان در مریوان به بهره‌برداری رسید

مریوان- همزمان با ششمین روز هفته دولت، ۱۴ واحد مسکونی ویژه خانوارهای محروم و کم‌برخوردار در شهرستان مریوان با مجموع ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض احداث و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، پیش از ظهر شنبه، ۱۴ واحد مسکن محرومان در شهرستان مریوان افتتاح و تحویل خانوارهای واجد شرایط شد.

آیین بهره‌برداری از این واحدها با حضور نژاد جهانی فرماندار مریوان، معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، رئیس کمیته امداد و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

در جریان این مراسم، یکی از واحدهای احداث‌شده در روستای لنج‌آباد به نمایندگی از ۱۴ واحد مسکونی به صورت نمادین افتتاح شد.

برای احداث این واحدهای مسکونی در مجموع ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص یافته است و این طرح با هدف تأمین سرپناه مناسب برای خانواده‌های نیازمند و ارتقای شرایط زندگی اقشار کم‌برخوردار اجرا شده است.

تأمین مسکن برای خانوارهای محروم، یکی از محورهای مهم برنامه‌های حمایتی در حوزه توانمندسازی و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های تحت پوشش به شمار می‌رود و بهره‌برداری از این واحدها گامی در مسیر رفع یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی این خانوارها محسوب می‌شود.

کد مطلب 6931088

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