زلزله ۳.۸ ریشتری حوالی قصرشیرین را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۴۵:۰۲ صبح امروز شنبه هفتم شهریورماه در منطقه‌ای از عراق و در حوالی قصرشیرین به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۵.۲۳ و عرض جغرافیایی ۳۴.۴۷ ثبت شده و عمق کانون آن ۱۷ کیلومتر اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در ۳۲ کیلومتری قصرشیرین، ۵۸ کیلومتری سرپل‌ذهاب و ۶۹ کیلومتری ازگله قرار داشته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، ایلام با فاصله ۱۴۳ کیلومتر و کرمانشاه با فاصله ۱۷۱ کیلومتر بوده‌اند.

این زمین‌لرزه در حالی در حوالی قصرشیرین رخ داده است که اطلاعات ارائه‌شده در گزارش اولیه بوده و جزئیات تکمیلی درباره آثار و خسارات احتمالی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.