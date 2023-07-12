فوتبال با مدیران تحمیلی نابود شد/ از استقلال انتظار معجزه ندارم

عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این روزهای استقلال گفت: کمتر از یک ماه دیگر لیگ آغاز خواهد شد و دوباره شاهد حضور هواداران، غم و شادی آنها، اعتراض مدیران، مربیان و بازیکنان به داوری، کیفیت بد زمین‌های چمن و خیلی از حواشی دیگر خواهیم بود و تمام این مسائل باعث می‌شود تا اتفاقات جدیدی در فوتبال ما رخ دهد.

وی ادامه داد: استقلال برای شروع لیگ بیست و سوم وضعیت خوبی ندارد، هنوز بازیکنان مورد نظر کادر فنی جذب نشده‌اند، تیم به اردو برای آماده سازی بیشتر نرفته و هنوز سرمربی نمی‌داند که آیا مدیران جدید می‌توانند نفرات مورد نظر را جذب کنند یا خیر و این معضل بزرگ و بی‌سابقه ای است که امسال گریبان استقلال را گرفته است و قرار نیست آرامش به اردوی استقلال لبخند بزند.

کارشناس فوتبال تاکید کرد: سایر تیم‌ها نفرات مورد نظر را جذب کرده‌اند و در حال برگزاری اردو هستند اما استقلال همچنان درگیر مشکلات است. به اعتقاد با وجود چنین شرایطی هواداران نباید از استقلال در این فصل انتظار معجزه داشته باشند، شرایط استقلال برای همه مشخص است و تنها باید از تیم حمایت کرد چون آبی‌ها روزهای سختی را سپری می‌کنند.

چنگیز با انتقاد از عملکرد مدیران استقلال گفت: این حجم از بی‌کفایتی در مدیران استقلال را تا به این حد ندیده بودم، مدیرانی که یا تحمیلی هستند یا سفارشی، افراد ناکارآمدی که هیچ تخصصی در زمینه مدیریت ندارند اما به خاطر دوستان با نفوذ به مدیریت می رسند، استقلال اسیر همین مدیریت‌های غلط شد و به این روز افتاد. یکی از دلایل مهم که فوتبال پیشرفت نمی‌کند و رو به نابودی می‌رود همین آقایان هستند که بدون هیچ تجربه‌ای صاحب پست می‌شوند و فوتبال ما را به پرتگاه نزدیک و نزدیکتر کرده‌اند.

کارشناس فوتبال در خصوص وضعیت نقل و انتقالات استقلال تصریح کرد: همه تیم‌ها نفرات خود را جذب کرده‌اند، به عنوان نمونه سپاهان توانسته بهترین‌ها را جذب کند و به یک تیم بسیار قوی تبدیل شود، تراکتور هم نفرات خوبی جذب کرده و خیلی از اهالی فوتبال این دوتیم را شانس اول قهرمانی می‌دانند اما استقلال همچنان به دنبال جذب بازیکن است که به دلیل مشکلات مالی نتوانسته در رقابت نقل و انتقالات موفق باشد و اثرات این اتفاق را در لیگ شاهد خواهیم بود.

وی در خصوص انتخاب علی خطیر بعنوان سرپرست مدیر عاملی استقلال اظهار کرد: امیدوارم خطیر موفق بشود. کار بسیار سخت است و او باید از مشاوران خوب، پیشکسوتان و معاونین خود نظر خواهی کند، با کادر فنی تعامل خوبی داشته باشد، کم مصاحبه کند و تمام تمرکزش را برای موفقیت استقلال بگذارد تا بتواند تیم را از این بحران خارج کند.

چنگیز در پایان خاطر نشان کرد: استقلال این روزها بیشتر از هر زمانی به حمایت هواداران خود نیاز دارد، هواداران باید نکونام را تنها نگذارند، او با تمام وجود و با بدترین شرایط در استقلال مشغول به کار است و به حمایت هواداران نیاز دارد، در این مقطع حساس همه باید دست به دست هم دهیم و با تمام توان از کادر فنی و بازیکنان حمایت کنیم و امیدوار باشیم که در چند روز آینده خبرهای خوب از وضعیت استقلال بشنویم.