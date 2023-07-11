بیش از ۵۰ درصد آثار رسیده به جشنواره خوشنویسی غدیر نستعلیق است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی فرزبود با بیان اینکه جشنواره خوشنویسی غدیر جایگاه ویژه ای در میان خوشنویسان کشور دارد، افزود: استقبال هنرمندان کشور از این جشنواره خوب و بالاست که این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه این جشنواره است.

وی به اهمیت هنر خوشنویسی و جایگاه تبریز در این حوزه اشاره و اضافه کرد: تبریز خاستگاه خط نستعلیق است و میرعلی تبریزی به عنوان مبدع این خط فاخر، زیبایی خاصی به حروف بخشیده و سالیانی است که این شیوه و زیبایی خطوط زینت بخش صفحات است.

وی اظهار کرد: هرگاه بزرگان تبریز به موضوع تربیت و پرورش در عرصه‌های مختلف وارد شده اند کار را تمام کرده و شایستگان ممتاز را به جامعه هنری و ادبی ایران تقدیم کرده اند که از نمونه‌های آن می‌توان به شهریار و پروین اعتصامی در عرصه شعر، میرعلی تبریزی در عرصه خوشنویسی و استاد اقبال آذر در عرصه موسیقی اشاره کرد.

فرزبود ادامه داد: ما مفتخریم که دهمین جشنواره خوشنویسی غدیر را در تبریز برگزار می‌کنیم و میزبان هنرمندانی از اقصی نقاط ایران هستیم.