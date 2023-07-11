برپایی کارگاه آموزش نوحه سرایی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نصیبی عصر سه شنبه در اجتماع مداحان و آئین بزرگداشت تکریم از ذاکرین اهل بیت (ع) گیلان در رشت، اظهار کرد: گیلان در تربیت و پرورش نیروهای مؤمن و انقلاب جایگاه ارزشمندی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت استان گیلان در بخش ذاکر پروری، افزود: گیلان در حوزه ستایشگری، هیئت داری و موکب داری جزو ۳ رتبه اول کشور است.

رئیس سازمان بسیج مداحان گیلان با بیان اینکه گیلان استان ذاکر خیز کشور است، گفت: سرود سلام فرمانده حاج ابوذر روحی از ذاکرین با اخلاص گیلانی در دنیا جریان ساز شد.

نصیبی با تاکید بر لزوم تربیت مداح تراز انقلاب اسلامی بیان کرد: آموزش و تربیت نیروهای مؤمن با طرح نوگلان حسینی در گیلان دنبال می‌شود.

وی از برپایی کارگاه نوحه سرایی در گیلان خبر داد و افزود: کارگاه نوحه سرایی با عنوان هر هیئت یک نوحه سرا در گیلان برپا می‌شود.