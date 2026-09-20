به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «بوران» به نویسندگی علی دلگشایی، طراحی و کارگردانی کامبیز بنان و بازی مریم یوسف و مسعود خواجهوند از چهارشنبه اول مهر اجرای خود را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر آغاز میکند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: رضا در نقطه صفر مرزی مشغول خدمت است که دختری قصد عبور از مرز را دارد اما رضا مانع او می شود.
احسان فکا مشاور هنری، آیلی ابراهیمی دستیار کارگردان و منشی صحنه، سپیده سعادتی طراح لباس، امیر قادری طراح گریم، مهدی رایگانی طراح پوستر و بروشور، کامبیز بنان انتخاب موسیقی، محمد مرندی مدیر صحنه، محمد جعفرنژاد عکاس و ساخت تیزر گروه طراحی، تولید و اجرایی پروژه نمایشی «بوران» را تشکیل میدهند.
کامبیز بنان در یادداشتی به مناسبت آغاز اجرای این نمایش نوشته است: «ما روزها، ماهها و سالها با گذشته دستوپنجه نرم میکنیم. با خاطرههایی که هر بار، از گوشهای و به شکلی سر برمیآورند و دوباره زخمهای قدیمی را به یادمان میآورند. دور خودمان مرزی از همین خاطرهها میکشیم و آنقدر به نگهبانی از آن اصرار میکنیم که فراموش میکنیم آن سوی این جهانِ خودساخته، هنوز زندگی جریان دارد. اما هیچکس جز خود ما نمیتواند این حصار را فرو بریزد.
باید روزی از این جدال، که گاهی آنقدر به آن خو گرفتهایم که به معاشقهای با گذشته بدل شده، دست بکشیم، خاطرهها را همانجا که هستند رها کنیم و از مرزی که سالهاست به دور خود کشیدهایم، عبور کنیم. شاید زندگی دوباره، درست از همان لحظهای آغاز شود که جرات میکنیم پشت سرمان را نگاه نکنیم و نخستین قدم را به بیرون این حصار برداریم.»
نمایش «بوران» از روز چهارشنبه اول مهر ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود و علاقهمندان برای رزرو و تهیه بلیت این اثر نمایشی می توانند به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» و یا هر روز غیر از شنبهها به گیشه مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.
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